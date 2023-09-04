影／全國警打詐掃黑 刑事局長：幫派掛勾詐團是社會寄生蟲

假投資詐騙居高不下，警方上月全國同步打詐，結合掃黑、肅槍淨化總統大選治安，刑事局長周幼偉今視察成果，表示幫派掛勾詐騙集團是社會的寄生蟲，犧牲社會公義成就個人財富，警方不能容忍，一定全面打擊。

警方調查，詐騙集團在臉書、YouTube登股票投資廣告，將被害人拉進LINE群組，竹聯幫弘仁會員林分會長34歲黃姓男子指揮車手假冒投資公司經理、專員當面向被害人拿錢，轉交收水成員，向15人騙走1億元，台北市一名工程師退休男子被騙2600萬元最多。

一名退休婦人被騙270萬元，今年4月赴刑事局報案。刑事局偵九大隊第三隊當月至上月拘提、逮捕黃等28人，含四海幫海英堂幹部顏姓男子、明仁會幹部吳姓男子、弘仁會成員孫姓男子、天道盟正義會成員尹姓男子、翠屏幫成員鄭姓男子，依詐欺罪、洗錢防制法移送，檢方聲押黃等13人獲准，命其他人2至5萬元交保或請回，少年法庭裁定6名少年收容。

竹聯幫梅花堂成員28歲高姓男子分別在台中市商辦、住宅大樓經營賭博機房、詐騙水房，向桃園市一名退休婦人騙走5百萬元，並代理菲律賓博弈網站，提供拉霸、21點等遊戲給菲國賭客下注，3個月累積下注約3千萬元。刑事局偵七大隊第一隊5月陸續拘提、通知高等23人依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、賭博送辦，檢方命1至5萬元交保或請回。

另外，陳姓男子年初數次赴北市中山區某酒店消費積欠50萬元，竹聯幫赤龍會大哥34歲郭姓男子受託擔任酒店幹部的王姓女友討債，2月談判時將陳押上汽車載往新北市淡水區小弟住處拘禁，拿棍棒毆打，持刀割傷大腿。

郭等人逼陳簽面額60萬元本票，帶到淡水建築工地工作償債，小弟見傷勢嚴重送醫。北市中山警分局接獲情資，本月24日拘提郭等5人，查扣毒品咖啡包70包，分依組織、傷害、恐嚇、妨害自由移送，檢方命3至10萬元交保。