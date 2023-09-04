太魯閣事故車廂仍有遺骸 律師：檢方、運安會責任更大

台鐵太魯閣事故列車保存車廂，事發2年多竟遭發現仍有頭蓋骨、多件遺物。檢方隨即指責台鐵疏忽，抹煞檢調努力，外界也把矛頭指向台鐵。不過，太魯閣事故罹難家屬委任律師陳孟秀表示，花蓮地檢署、運安會兩方責任，恐比台鐵更重大。

陳孟秀今天聲明表示，看到消息當下，她實在感到無比震驚，事發經過兩年多，太魯閣號的殘骸也移至保留地超過一年多的時間，卻在日本交流團來訪之際，被翻出這麼多的遺物，對家屬來說，情何以堪。上周五家屬知道找到更多遺骸，紅著眼眶，也有家屬從照片認出自己親人的遺物，秒噴淚。

她表示，真的很想問，這過程到底出什麼問題？固然台鐵有其該負的責任，這幾天也看見許多人檢討台鐵的疏漏，但她想提醒的是，這件事不光是台鐵單方面責任，花蓮地檢署、運安會兩方的責任，恐怕比台鐵更加重大。

陳孟秀說，先來講流程問題，第一，太魯閣號列車當年在檢調人員調查完畢後，花檢偵結發還給台鐵，由台鐵進行後續保存工作。為什麼檢調人員當時沒發現現場遺留這麼多遺骸與遺物？據地檢署的新聞稿中，發現至少有18片的遺骸碎片。這輛事故列車，在刑事案件中屬案發現場，裡面的遺物、遺骸都是廣泛「證物」，花蓮地檢署未盡保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，就簽結發還給台鐵呢？

第二，即使檢調認為台鐵有責任進行後續車廂內部搜查及清潔，應該也要由「專業」的鑑識人員、檢調指揮台鐵進行。陳孟秀說，王薇君當時發現時，他人並無法辨識出來那是什麼。就專業或工作職權本就只有專業的鑑識人員、檢調具備充足的知識，也負有此責任。

陳孟秀強調，持平而論，台鐵沒發現那是頭蓋骨，並不是他們的問題，而是檢調機關失職。進一步來說，運安會事後對這整起事故完整調查，包括比對每一位罹難者、生還者的座位，分析站票、坐票死傷影響程度，過程中難道不需要對內部遺留物確認分析？現場所留下來非車廂內物品高達94件之多，運安會在調查過程中完全沒發現？不免讓人對運安會調查報告完整打上一個問號。

她表示，太魯閣號意外發生之時，所有投入救難工作人員，十分盡心盡力，在惡劣環境、時間壓力下，救出這麼多的乘客，以及帶回罹難者的遺體，已是非常可貴，也讓人尊敬與佩服。

她說，我們該誠實面對問題本質，應該檢討的是，在發生這種重大災害時，就現行規範中並沒訂定相關流程，要求哪個機關須進行後續清點工作，這是流程疏漏，也是政府責任。