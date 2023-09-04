警方防詐宣導出絕招 周子瑜難請…找「子瑜媽」出面啦

岡山警分局宣導防詐，找來天團「TWICE」成員周子瑜的「媽媽」現身宣傳，提醒歌迷別誤信一頁式網站受騙。取自岡山分局臉書 各式詐騙訊息頻繁轟炸，警方祭出多種防詐宣導博眼球，岡山警分局最近宣導影片出絕招，雖然請不到正在舉行巡迴演唱會的韓團「TWICE」成員周子瑜，但找來周子瑜的媽媽黃燕玲親授反詐妙招，主持的偵查佐還秀出一段舞技，讓「子瑜媽」回顧周子瑜的熱舞片段，場面互動有趣，還有網友歪樓，眼睛全程盯著主持人「沒看過這麼帥的防詐小尖兵」。

韓國超人氣天團TWICE在全球擁有廣大粉絲，目前正進行世界巡迴演唱會，日前剛完成新加坡場的演出，全場大爆滿，在台灣經營醫美診所的「子瑜媽」黃燕玲，也飛到新加坡力挺女兒演唱，被粉絲當場捕捉。

岡山警分局抓緊熱度，昨天在臉書粉絲頁上傳一支５分鐘長度的防詐宣導片，雖然請不到正在巡演的周子瑜當代言，但找來「子瑜媽」當分身，主持的偵查佐「孫小Ｑ」還當場問子瑜媽「您知道子瑜分身有在現場嗎？」，隨即秀出簡短舞技，讓子瑜媽熱開懷。

由於詐騙手法推陳出新，只要有熱門天團開演唱會，各種網購演唱會門票的詐騙手法就會冒出來，警方這次抓住「TWICE」巡演熱度，請「子瑜媽」宣傳如何誤入詐團陷阱，「現在詐騙不注意就誤入陷阱，防不勝防」。

警方表示，詐團可能假冒旅行社業者，設計假冒的購票網站，要民眾填入個資，但只要輸入資料，個人基本訊息就可能詐團掌握，不僅造成個資外洩，如果有轉帳，還可能拿不回現金。

「子瑜媽」還補充，這些資料可能會由詐騙集團假冒客服，稱訂票操作流程錯誤，或是稱重複扣款，誘騙歌迷重複操作ＡＴＭ，但如果按照他們要求，金錢可能就不小心轉出去。

不僅如此，購買演唱會門票也要小心，要到正統有審核機制的售票系統購票，千萬不要相信陌生人的「代購」、「換票」、「出售轉讓」等訊息，不明人士提供的購票連結，都可能是釣魚網站或詐騙陷阱。

「子瑜媽」說，演唱會門票難買，千萬別為了買不到票，高價購入黃牛票，除了助長黃牛歪風，還可能遇到詐騙，「賺錢很難賺，花錢一定要保持理性，冷靜思考」，別被詐團騙到團團轉。