印尼移工武術社團大亂鬥1死1傷 彰警16小時逮29人

本日2日深夜，彰化火車站廣場發生外籍移工打群架案件，並幾乎都攜帶刀械，彰化警方動用快打部隊趕往壓制，發現現場有兩名印尼移工遭毆打受傷，其中1人送醫不治，警方不到16個小時，迅速逮捕29名印尼移工調查，經比對有15人涉案，查出是兩個武術社團因為練習武術產生口角，相約談判引起糾紛。

警方指出，台灣印尼移工甚多，早年就有印尼移工在台灣成立多個武術社團，不僅可以聚會聯誼，又可以健身，紓發身心壓力，也舉辦過賽事及觀摩活動，他們練習的印尼武術據傳來自大陸，但因過去甚少發生治安事故，一直未被廣泛獲知，是否已漸漸形成幫派勢力，警方將進一步調查。

警方指出，其中的兩個武術社團疑因練習武術時產生口角，即相約本月2日深夜，在外籍移工最常聚集的彰化火車站前廣場談判，雙方共聚集約30多人，並分別攜帶藍波刀、折疊刀、彎刀、小武士刀、手指虎等刀械，卻因一言不合，大打出手，還互相追打出好幾個街口，氣氛火爆，民眾見狀紛紛走避，並報警處理。

彰化警方深夜11時接獲報案後，立即啟動快打警力迅速到達現場壓制，發現2名印尼籍移工遭毆打，身上有多處受傷，員警通報救護人員到場協助送醫，其中32歲的印尼移工因背遭刺傷傷勢嚴重，宣告不治，另名21歲移工傷勢較輕。

員警現場帶回29名印尼籍移工釐清案情，漏夜動員擴大追查，並大量調閱監視器，判斷比對其中15名涉案，由於他們事後，還再聚會，警方獲知後，一舉查出身分，分別受雇中部地區的廠商，不到16小時，在台中市就將24歲主嫌（印尼籍）查獲，並帶同至彰化市吉祥街起獲作案刀械，宣告偵破。