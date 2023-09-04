網售糖果驗出壯陽藥成分 保二刑大逮2人送辦

拍賣網站有人販售某糖果商品，由於內容暗示有壯陽效果，保二刑大展開偵辦並查獲2人，商品經送驗，證實其中含有治療男性性功能障礙的藥物成分，警訊後將2人移送法辦。

保安警察第二總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，偵一隊員警日前執行網路巡邏時，在某拍賣網站上發現有業者販售某糖果商品，警方認為商品涉以暗示有壯陽效果的文字來吸引民眾目光，疑似販售偽禁藥品。

警方表示，員警展開調查並將糖果商品送請衛生福利部食品藥物管理署檢驗後，確認商品中涉添加他達拉非（Tadalafil）成分，為治療男性性功能障礙的藥物。

警方表示，凡含有治療成分物品均納入藥品管理，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，可處7年以下有期徒刑得併科新台幣5000萬元以下罰金。

警方表示，員警蒐證完整後，日前兵分2路，分別在台北市南港區、新北市新店區等查獲涉案的吳姓及劉姓男子，查扣商品7040包，訊後，2人被依違反藥事法移請台北地檢署偵辦。