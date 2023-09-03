出監吸毒者 新北輔導報到率不到15%

新北毒防中心毒品個案管理師到地檢署與個案面訪。圖／新北毒防中心提供 新北市每年約近6千人吸食毒品，行政院去年起推動貫穿式保護，檢警單位轉介個案給各縣市毒防中心，由輔導、醫療機構介入降低再犯率。不過新北個案實際報到率低，僅14.91%。衛生局表示，實務上個案心房較難突破、無法強制報到，個管師易遭拒「吃力不討好」，盼檢警確認個案意願後再轉介，提升轉介報到率。

新北市審計處報告指出，毒防中心由包含衛生局、社會局、教育局等5個機關共同辦理，但轉介戒癮治療實際報到率低，僅14.91%。原規畫土城醫院為指定藥癮戒治機構，受疫情影響打亂期程，如今疫情趨緩也應盡快成為指定機構，提升戒治量能。

新北衛生局說，衛生局輔導對象為出監個案，雖然法務部推動的貫穿式保護，要求毒犯被抓到時，需填寫是否接受轉介治療，多數個案不了解或誤以為能減刑，願意接受轉介治療，但輔導治療並沒有強制性，實務上遇到困難。土城醫院表示，目前有精神科藥癮戒治服務，但還沒有戒斷替代藥物美沙冬，預計今年底或明年才會開設門診。

新北毒防中心督導卓孟緯坦言，初次聯繫個案時，最常見的是被掛電話、拒訪或碰軟釘子，也有少數使用假資料無法追蹤。

已做13年毒品個案管理師的卓孟緯觀察，早年直接監禁、進勒戒所再犯率高，治標不治本，現在司法流程多給予緩起訴2年，並要求戒癮治療，這段時間約有16次醫師戒癮門診，藥物介入，也有入住中途之家、職訓改變生活環境，今年還新增家庭諮商，改善個案家庭管教方式等多元形式。

卓孟緯表示，一名竹聯幫某堂口的幫主，為助眠、提神分別使用安非他命及海洛因，後因躲避警方追捕從高處跌落，下半身不良於行。雖然每次打過去，個案態度都很客氣，但因身體殘缺、自卑感及不願麻煩別人的心態，不願意向外求援，心房難以突破。

卓孟緯說，直到自己也向個案吐露，因天生視網膜色素病變視力薄弱，曾遭到同儕欺負時，因恩師ㄧ句「若不向旁人打開心房，朋友想幫也不知道如何幫起」，個案感同身受，還在電話中哭了許久，才終於讓他願意接受社福單位的協助。