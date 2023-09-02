16歲原民少年遭槍殺 原來是後座男子清槍走火

桃市大溪區16歲滕姓少年今年1月間與梁姓等青少年友人到陳姓男子家玩，由於空間小，陳提議改去3公里外的梁家，6人分乘機車由陳搭載滕，途經仁福宮換由滕騎車，陳則坐後座把玩手槍並擊發1次，清槍時意外擊中騎車的滕，子彈由後背貫穿失血過多亡，陳逃2天落網後遭羈押，桃園地檢署依過失致死、違反槍砲等罪起訴陳，建請法官從重量刑。

滕的雙親針對打電話報案求救的梁男同樣提告殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，檢方調查，認為梁於案發當時，騎車搭載周姓少年先行出發，全然不知後方搭載滕姓少年的陳男半途曾交換座位並攜槍把玩，因此將梁予以不起訴處分。

起訴指出，曾有持槍恐嚇、持番刀砍人前科的26歲陳姓男子，今年1月12日邀集梁男和滕姓、周姓、洪姓、王姓等少年朋友當晚6點到陳家集合後，陳提議改去梁家聊天，出發時，陳將已故羅姓友人2年前寄放的1把改造手槍2顆子彈帶出門，由梁男騎車搭載周姓少年、陳搭載滕姓少年、王姓和洪姓少年共乘，3輛機車先後出發。

檢警調查，案發當晚6點15分，陳騎至仁福宮附近200公尺處，對後座的滕說「換你騎」，然後停車交換位置，改由滕搭載陳，行駛1分鐘後，陳取出手槍對空發射1發子彈，隨即拉動滑套清槍，不慎擊發另1顆子彈，槍彈由滕的右側背後射入，造成滕某心肺因槍彈貫穿，2人當場摔車，滕也因右肺塌陷大出血，事發後梁男拿洪姓少年手機呼救，陳騎車逃逸，眾友一哄而散，當救護員到場時，只剩倒地而亡的滕姓少年。

逃亡2天的陳落網時供稱，他與死者滕姓少年是熟識的朋友，雙方並無夙怨，案發當日是第一次開槍，操作槍枝不熟悉，且因精神狀態不佳；同案被告梁男和周姓等3名少年也證稱，大家平常就是玩在一起的朋友，案發時，只看到陳與滕雙雙倒地，並未看到滕遭射擊過程，梁男於是趕緊停車求救。

檢方認為，查無陳男友殺人的動機與犯意，另參酌家屬證述及還原滕的手機資料，也無法認定陳與滕雙方友過節，模擬現場時，雖然案發地點道路平坦，不排除手槍走火可能，另依解剖結果，滕雖是近距離中槍，卻非遭抵住的接觸型槍傷，據此僅能認定陳男涉過失致死。