快訊

不斷更新／海葵颱風來勢洶洶！2縣市宣布明停班課 全台颱風假資訊一覽

海葵颱風影響最劇時間曝 一圖看未來幾天全台風雨變化

16歲原民少年遭槍殺 原來是後座男子清槍走火

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市大溪區16歲滕姓少年今年1月間與梁姓等青少年友人到陳姓男子家玩，由於空間小，陳提議改去3公里外的梁家，6人分乘機車由陳搭載滕，途經仁福宮換由滕騎車，陳則坐後座把玩手槍並擊發1次，清槍時意外擊中騎車的滕，子彈由後背貫穿失血過多亡，陳逃2天落網後遭羈押，桃園地檢署依過失致死、違反槍砲等罪起訴陳，建請法官從重量刑。

滕的雙親針對打電話報案求救的梁男同樣提告殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，檢方調查，認為梁於案發當時，騎車搭載周姓少年先行出發，全然不知後方搭載滕姓少年的陳男半途曾交換座位並攜槍把玩，因此將梁予以不起訴處分。

起訴指出，曾有持槍恐嚇、持番刀砍人前科的26歲陳姓男子，今年1月12日邀集梁男和滕姓、周姓、洪姓、王姓等少年朋友當晚6點到陳家集合後，陳提議改去梁家聊天，出發時，陳將已故羅姓友人2年前寄放的1把改造手槍2顆子彈帶出門，由梁男騎車搭載周姓少年、陳搭載滕姓少年、王姓和洪姓少年共乘，3輛機車先後出發。

檢警調查，案發當晚6點15分，陳騎至仁福宮附近200公尺處，對後座的滕說「換你騎」，然後停車交換位置，改由滕搭載陳，行駛1分鐘後，陳取出手槍對空發射1發子彈，隨即拉動滑套清槍，不慎擊發另1顆子彈，槍彈由滕的右側背後射入，造成滕某心肺因槍彈貫穿，2人當場摔車，滕也因右肺塌陷大出血，事發後梁男拿洪姓少年手機呼救，陳騎車逃逸，眾友一哄而散，當救護員到場時，只剩倒地而亡的滕姓少年。

逃亡2天的陳落網時供稱，他與死者滕姓少年是熟識的朋友，雙方並無夙怨，案發當日是第一次開槍，操作槍枝不熟悉，且因精神狀態不佳；同案被告梁男和周姓等3名少年也證稱，大家平常就是玩在一起的朋友，案發時，只看到陳與滕雙雙倒地，並未看到滕遭射擊過程，梁男於是趕緊停車求救。

檢方認為，查無陳男友殺人的動機與犯意，另參酌家屬證述及還原滕的手機資料，也無法認定陳與滕雙方友過節，模擬現場時，雖然案發地點道路平坦，不排除手槍走火可能，另依解剖結果，滕雖是近距離中槍，卻非遭抵住的接觸型槍傷，據此僅能認定陳男涉過失致死。

檢察官偵查後，將陳男依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪提起公訴，並請法院審酌陳男無故持有改造手槍任意把玩、擊發，造成被害人滕姓少年死亡，引起被害家屬巨大傷痛，惡性非輕，請予從重量刑。

桃市大溪區今年1月間滕姓原民少年被發現中槍倒在路旁死亡，桃檢調查後，將陳姓友人依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴，並建請法官從重量刑。記者陳恩惠／攝影
桃市大溪區今年1月間滕姓原民少年被發現中槍倒在路旁死亡，桃檢調查後，將陳姓友人依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴，並建請法官從重量刑。記者陳恩惠／攝影

殺人

延伸閱讀

蔡慧玲分析冷氣墜落砸女大生案 工人無殺害意圖屬過失致死罪

花蓮警深夜攔查違停車 意外查獲8支槍上百顆子彈

台中男烏龍持槍示威掉彈匣 被判6月徒刑還要繳3萬罰金

影／雲林工人廢棄四合院藏MP9 台中警抓4把槍187發子彈

相關新聞

台北老角頭遇援交詐騙 撂人要和對方火併被放鴿子

60多歲的台北市張姓老角頭，日前遇到援交詐騙，他等不到女方出現，又被對方嗆聲是竹聯幫的人，要對老角頭不利，老角頭氣憤下當...

16歲原民少年遭槍殺 原來是後座男子清槍走火

桃市大溪區16歲滕姓少年今年1月間與梁姓等青少年友人到陳姓男子家玩，由於空間小，陳提議改去3公里外的梁家，6人分乘機車由...

警局小隊長之子涉選舉賭盤 金門警局強調不庇縱

全台檢警日前掃蕩選舉賭盤，查到金門的組頭羅姓男子與董家瑋，董是現任金門立委陳玉珍助理，且其父還是金城分局偵查隊小隊長，有...

防備心高、無強制性 出監吸毒者輔導報到率僅14.91%

行政院2022年起推動貫穿式保護，由檢警單位轉介個案給各縣市毒防中心，由輔導、醫療機構介入降低再犯率。不過新北審計處報告...

首次出警官貼紅榜！大肚所警員謝馨緯考上刑事三等特考

今年刑事警察三等特考放榜，台中市警察局烏日分局大肚分駐所貼出紅榜單，服務6年多的警員謝馨緯考取刑事警察三等特考，他利用零...

周年慶？深夜載客遭攔起獲毒品 他去年同日也被逮 南警一眼認出

台南25歲余姓男子昨晨3時40分許駕駛租賃車載完客，經中西區民生與臨安路口時，因車行速度過快且轉彎未減速，遭市警二分局員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦