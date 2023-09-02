警局小隊長之子涉選舉賭盤 金門警局強調不庇縱
全台檢警日前掃蕩選舉賭盤，查到金門的組頭羅姓男子與董家瑋，董是現任金門立委陳玉珍助理，且其父還是金城分局偵查隊小隊長，有民眾質疑警方包庇，金門縣警察局表示，董小隊長承辦業務與網路賭博無相關，也查無董員涉案情事。
據了解，此案經媒體報導，引起坊間不少傳言，甚至有人質疑警方有「放水」嫌疑，金門縣警察局局長盧廷彰相當重視，要求督察室全面瞭解，並發表聲明自清。
金門縣警察局表示，董姓小隊長現任金城分局偵查隊小隊長，承辦業務為不良幫派組合檢肅等，與網路賭博查緝業務尚無相關。
盧廷彰強調，經警局主動查訪得知，董姓父子目前並未共同居住，且刑事局與警局共同偵辦前對於案情並無所知，復經清查相關事證，目前尚查無董姓小隊長有涉案情事。
警方表示，此案目前由檢察官偵查，後續如有發現董員違法、違紀等不法事證，警局將秉持「不枉直」、「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，立即查處，決不寬貸。
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