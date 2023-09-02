台北老角頭遇援交詐騙 撂人要和對方火併被放鴿子

60多歲的台北市張姓老角頭，日前遇到援交詐騙，他等不到女方出現，又被對方嗆聲是竹聯幫的人，要對老角頭不利，老角頭氣憤下當場叫來10多人，要和對方拼輸贏，左等右等對方都沒出現，破口大罵對方「俗辣」！

張姓老角頭是台北市本省掛的大哥，曾因案入獄5年多，前年才出獄，不熟悉現在的詐騙手段；上個月他滑手機上網，遇到貼有正妹人頭照片的網友搭訕，對方表示兼職援交，一次3千元。

老角頭心動，說自己人在台北市中正區，正妹說避免警方取締，要老角頭到超商購買3千元遊戲點數，再告知點數序號，老角頭完全照辦，正妹卻開始推託，一下說要驗證點數，一下又懷疑老角頭是警察，老角頭等太久不爽，對正妹破口大罵。

正妹被罵後，電話換人聽，一名男子嗆聲自己是竹聯幫，若不識好歹，就叫人過去把老角頭「斷手斷腳」！老角頭聽完更是不爽，當場發飆要輸贏，他撂下狠話說了超商地點，要對方趕緊來人，隨後打電話叫人。

老角頭的10多名人馬，半夜分乘車輛趕到超商外，準備與對方火併，左等右等半小時，對方就是不出現，老角頭被放鴿子，火冒三丈下，也只能罵對方「俗辣」後散夥閃人。