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周年慶？深夜載客遭攔起獲毒品 他去年同日也被逮 南警一眼認出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南25歲余姓男子昨晨3時40分許駕駛租賃車載完客，經中西區民生與臨安路口時，因車行速度過快且轉彎未減速，遭市警二分局員警攔下盤檢，在身上衣物及車內聞到K他命毒味，進而查獲K他命及毒咖啡包，經解送被刑事員警認出，巧合發現去年同日也涉暴力討債被送辦。

市警二分局海安派出所調查，余男駕駛租賃來的轎車，從事酒店客人載送，昨晨剛接送完客人準備返回住處，不料因車速過快，遭帶班巡邏經過的海安派出所所長陳柏文攔下盤檢。過程中因車內疑有所載送客人剛吸完K菸後所殘留氣味。

警方在駕駛座旁座位放有1只黑色提包，發現內放有8包毒品咖啡包(重34.6公克)，又在駕駛座下方發現藏有1只黑色網袋，內有18包K他命 (重50公克)。員警將他帶回調查，經毒品檢驗呈現陽性反應，並依涉違反毒品危害防治條例送辦外，擴大追查毒品來源。

余於案件調查結束解送偵查隊時，馬上為刑事員警一眼認出，且巧合發現他於去年同日也因涉嫌暴力討債，經偵查隊緝捕到案並依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦且裁押禁見，沒想到事隔1年，他又再次因毒品案被送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在余男車上查獲8包毒品咖啡包(重34.6公克)、18包K他命 (重50公克)。圖／讀者提供
警方在余男車上查獲8包毒品咖啡包(重34.6公克)、18包K他命 (重50公克)。圖／讀者提供
余男於案件調查結束解送偵查隊時，馬上為刑事員警一眼認出，且巧合發現他於去年同日也因涉嫌暴力討債，經偵查隊緝捕到案。圖／讀者提供
余男於案件調查結束解送偵查隊時，馬上為刑事員警一眼認出，且巧合發現他於去年同日也因涉嫌暴力討債，經偵查隊緝捕到案。圖／讀者提供
余男昨晨駕租賃車載完客返家時，因車行速度過快且轉彎未減速，遭員警攔下盤檢，在身上衣物及車內聞到K他命毒味，進而查獲K他命及毒咖啡包。圖／讀者提供
余男昨晨駕租賃車載完客返家時，因車行速度過快且轉彎未減速，遭員警攔下盤檢，在身上衣物及車內聞到K他命毒味，進而查獲K他命及毒咖啡包。圖／讀者提供

毒品 討債 台南

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