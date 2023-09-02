雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽 南警逮到通緝犯

台南市永康區中山北路人車川流不息，還在下雨。一名男子不穿雨衣、戴安全帽還戴了棒球帽，又單手龜速騎車還甩頭哼唱東張西望，車子跟著東搖西晃。警員目光被怪異動作吸引，擔心他神智不清影響交通安全，上前攔下卻又馬上「恢復清醒」、盯著查車牌的警用電腦，原來他很清楚自己是通緝犯，低調了好一陣子沒事，沒想到雨天耍個帥、就被逮。

警方表示，當時人車多又下雨視線也沒特別好，但警員鄭行宏實在沒辦法不去特別注意36歲劉姓男子，他的動作實在太「與眾不同」。員警查車牌看是否贓車是攔檢車輛的SOP必備動作，劉男沒事緊盯著警用電腦、甚至伸長脖子斜眼想偷瞄內容，「要員警不懷疑有問題很難」，一查果然是台南地院發布毒品通緝犯，解送歸案。

龍潭派出所長林伯翰指出，劉男相當配合並靠邊停車，但鄭行宏發現他一直盯著警用電腦，還想查看電腦內的資訊，員警察覺有異問「這麼緊張，是否還有案件未處理？」劉一開始還否認，接著警用電腦發出嗶嗶聲響，顯示「毒品通緝」身分才認栽。

永康分局表示，颱風影響昨天不時下雨，龍潭派出所警員鄭行宏在永康區中山北路發現犯嫌以單手騎車，左顧右盼且車身搖晃，除安全帽又多戴一頂棒球帽，吸引注意前往攔查。