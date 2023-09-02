快訊

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

音樂系兼任教師為何特別多？學界「不能說的秘密」曝光

中颱海葵預計台東登陸 彭啟明：特殊點是資訊非常亂

雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽 南警逮到通緝犯

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區中山北路人車川流不息，還在下雨。一名男子不穿雨衣、戴安全帽還戴了棒球帽，又單手龜速騎車還甩頭哼唱東張西望，車子跟著東搖西晃。警員目光被怪異動作吸引，擔心他神智不清影響交通安全，上前攔下卻又馬上「恢復清醒」、盯著查車牌的警用電腦，原來他很清楚自己是通緝犯，低調了好一陣子沒事，沒想到雨天耍個帥、就被逮。

警方表示，當時人車多又下雨視線也沒特別好，但警員鄭行宏實在沒辦法不去特別注意36歲劉姓男子，他的動作實在太「與眾不同」。員警查車牌看是否贓車是攔檢車輛的SOP必備動作，劉男沒事緊盯著警用電腦、甚至伸長脖子斜眼想偷瞄內容，「要員警不懷疑有問題很難」，一查果然是台南地院發布毒品通緝犯，解送歸案。

龍潭派出所長林伯翰指出，劉男相當配合並靠邊停車，但鄭行宏發現他一直盯著警用電腦，還想查看電腦內的資訊，員警察覺有異問「這麼緊張，是否還有案件未處理？」劉一開始還否認，接著警用電腦發出嗶嗶聲響，顯示「毒品通緝」身分才認栽。

永康分局表示，颱風影響昨天不時下雨，龍潭派出所警員鄭行宏在永康區中山北路發現犯嫌以單手騎車，左顧右盼且車身搖晃，除安全帽又多戴一頂棒球帽，吸引注意前往攔查。

分局長甘炎民表示，警員鄭行宏平時工作就認真，這樣的可疑人車，不可能不注意攔查，這次又認真積極查獲通緝案，值得嘉勉。

雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽太吸睛，引警目光劉姓通緝犯被逮，記者周宗禎／翻攝
雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽太吸睛，引警目光劉姓通緝犯被逮，記者周宗禎／翻攝
雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽太吸睛，引警目光劉姓通緝犯被逮，記者周宗禎／翻攝
雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽太吸睛，引警目光劉姓通緝犯被逮，記者周宗禎／翻攝

通緝 毒品 台南

延伸閱讀

詐騙猖獗好兄弟也騙？ 警自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導

覬覦女債主美色…通緝犯約旅館談判大膽約砲 遭3債主包圍腹中刀

南警查獲大麻巧克力 籲注意新興毒品花樣

安全帽遮車牌路上走 通緝犯逃11年遭雄警識破逮歸案

相關新聞

雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽 南警逮到通緝犯

台南市永康區中山北路人車川流不息，還在下雨。一名男子不穿雨衣、戴安全帽還戴了棒球帽，又單手龜速騎車還甩頭哼唱東張西望，車...

北巿警用電擊器、微型攝影機使用率低 遭審計部點名檢討

為強化員警執勤安全，北市警局採購拋射式電擊器及微型攝影機，但派出所員警執勤時，使用率偏低，僅3.96％攜帶拋射式電擊器，...

通緝男持剪刀硬上 受害女半裸逃出求救 判刑7年半

新北市陳姓男子3年前持剪刀脅迫受害女子性侵得逞，被害女子半裸光腳搭電梯逃下樓向管理員求救，毒品通緝的陳男落網辯稱，是對方...

高齡受刑人逼近10% 一圖看監獄管理困境

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看監獄高齡化問題，獄政管理面臨極大挑戰。

台南永康超商店遭凌虐開槍墜樓慘死 2凶嫌移審後裁押

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，警方查出陳姓女店長以侵占公款為由，與曾、劉姓男子等7人利用他值大夜班，將他關在倉庫內...

軍人轉職當刑警 員林警分局拚命三郎獲選刑事績優人員

彰化縣員林分局偵查隊偵查佐許家瑜獲選中華民國偵防協會刑事績優人員，他參與偵辦多起組織犯罪、詐騙機房、槍砲、毒品製造工廠等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦