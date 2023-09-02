北巿警用電擊器、微型攝影機使用率低 遭審計部點名檢討

為強化員警執勤安全，北市警局採購拋射式電擊器及微型攝影機，但派出所員警執勤時，使用率偏低，僅3.96％攜帶拋射式電擊器，另微型攝影機攸關員警執勤軌跡及民眾權益，卻有38%員警選擇自購微型攝影機，顯示採購警具不符合員警需求，遭審計部要求檢討。市警察局表示，將了解員警執勤需求，將相關功能及規格建議，納入採購參考。

行政院為維護員警執勤安全，減少開槍壓力，以效制服犯嫌，民國109年3月間核定精進員警執勤安全方案，補助地方政府警察局購置拋射式電擊器。但採購拋射式電擊器配發至各派出所，員警執勤次數中，僅有3.96％選擇攜帶拋射式電擊器。

另外，依警察勤務條例第23條第2項及警察勤務裝備機具配備標準第4條規定，員警蒐證型裝備機具配備標準，包括微型攝影機，每人配發1台。市警局在108及109年度編列2000多萬採購微型攝影機5550台。但使用率最高僅38.65％。

根據審計部報告，認為選擇攜帶拋射式電擊器之次數比率未及1成，比例偏低，請檢討改善。至於微型攝影機，是員警執勤時記錄員警執勤軌跡及保障民眾權益的要工具，但部分員警卻自費採購微型攝影機，應積極瞭解員警自購微型攝影機之原因，並就問題癥結檢討改善。

有基層員警坦言，巡邏時或視勤務狀況，按規定要攜帶拋射式電擊器，但巡邏時身上裝備已經夠多，等於多帶一把槍出勤，而且員警就算帶在身上也很少使用，原因之一是擔心對方有裝支架等心臟疾病，遭電擊恐反而致死。

另外基層員警比較喜歡自購微型攝影機，因公發的是集體採購，常常等採購程序完成，裝備發配下來，發現已經比不上新上市的機型，相較之下，公發的畫質不好，比較耗電，不耐用，帶出勤怕弄壞，自己買的不只電池續航力好，抗摔又防水，有人寧願花1萬多元買好一點的執勤。