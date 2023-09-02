通緝男持剪刀硬上 受害女半裸逃出求救 判刑7年半

示意圖／Ingimage 新北市陳姓男子3年前持剪刀脅迫受害女子性侵得逞，被害女子半裸光腳搭電梯逃下樓向管理員求救，毒品通緝的陳男落網辯稱，是對方以為他身上有毒品，想以發生性行為做為交換，強調雙方是合意，否認施暴性侵，新北地院日前依攜帶兇器強制性交罪，判刑7年6月，可上訴。

起訴指出，陳姓男子2010年12月底，透過友人結識被害女子，因女子想找人分租房間，便由友人陪同前往該處看屋，後因友人有事先行離去，只剩他和女子共處一室，聊天過程中，陳男有坦言因涉及毒品案遭通緝。

「你已經沒有機會了，你就給我一次吧。」陳男見被害女子頗有姿色，竟持一把紅色大剪刀抵住其脖子強逼女子和他發生性行為得逞。

「有壞人。」受害女子趁陳男到浴室清洗，光腳赤裸下半身趁機奔向電梯逃離現場，下樓至管理員室請求社區保全人員，保全人員立即報警處理，員警獲報到場當場逮捕陳男。

陳男落網後辯稱，是對方以為他身上有毒品，想以發生性行為做為交換，強調雙方是合意，否認施暴性侵，但此說法不被法官採信，新北地院日前依攜帶兇器強制性交罪，判刑7年6月，仍可上訴。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885