快訊

海葵恐影響到下周五 專家：明晚可能登陸台東或恆春半島

圖解太魯閣號遺骨之謎 事故處理2大缺失太不應該

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝男持剪刀硬上 受害女半裸逃出求救 判刑7年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage
新北市陳姓男子3年前持剪刀脅迫受害女子性侵得逞，被害女子半裸光腳搭電梯逃下樓向管理員求救，毒品通緝的陳男落網辯稱，是對方以為他身上有毒品，想以發生性行為做為交換，強調雙方是合意，否認施暴性侵，新北地院日前依攜帶兇器強制性交罪，判刑7年6月，可上訴。

起訴指出，陳姓男子2010年12月底，透過友人結識被害女子，因女子想找人分租房間，便由友人陪同前往該處看屋，後因友人有事先行離去，只剩他和女子共處一室，聊天過程中，陳男有坦言因涉及毒品案遭通緝。

「你已經沒有機會了，你就給我一次吧。」陳男見被害女子頗有姿色，竟持一把紅色大剪刀抵住其脖子強逼女子和他發生性行為得逞。

「有壞人。」受害女子趁陳男到浴室清洗，光腳赤裸下半身趁機奔向電梯逃離現場，下樓至管理員室請求社區保全人員，保全人員立即報警處理，員警獲報到場當場逮捕陳男。

陳男落網後辯稱，是對方以為他身上有毒品，想以發生性行為做為交換，強調雙方是合意，否認施暴性侵，但此說法不被法官採信，新北地院日前依攜帶兇器強制性交罪，判刑7年6月，仍可上訴。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 性侵

延伸閱讀

「誰要先上」惡劣男大生硬上她 高中同學不齒挺身作證

前夫提議「性交和好」想硬上性侵 人妻揮刀砍斷陰莖結局超展開

林可彤么兒「要當公主」 剪刀剪「鳥鳥」媽崩潰：昏倒

台中傳播女醉倒醒來衣衫不整、下體痛 採DNA才驚覺遭2男硬上

相關新聞

通緝男持剪刀硬上 受害女半裸逃出求救 判刑7年半

新北市陳姓男子3年前持剪刀脅迫受害女子性侵得逞，被害女子半裸光腳搭電梯逃下樓向管理員求救，毒品通緝的陳男落網辯稱，是對方...

高齡受刑人逼近10% 一圖看監獄管理困境

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看監獄高齡化問題，獄政管理面臨極大挑戰。

台南永康超商店遭凌虐開槍墜樓慘死 2凶嫌移審後裁押

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，警方查出陳姓女店長以侵占公款為由，與曾、劉姓男子等7人利用他值大夜班，將他關在倉庫內...

軍人轉職當刑警 員林警分局拚命三郎獲選刑事績優人員

彰化縣員林分局偵查隊偵查佐許家瑜獲選中華民國偵防協會刑事績優人員，他參與偵辦多起組織犯罪、詐騙機房、槍砲、毒品製造工廠等...

永和銀樓搶案！毒鴛鴦抓了金項鍊就跑 連換3輛小黃還是被逮

新北市永和區昨晚發生銀樓搶案，林姓女子假意要刷卡購買金項鍊，進門才2分鐘挑中價值8萬5000元金項鍊，抓了就奪門逃跑，沿...

以為小解遭偷拍起口角！朝「金毛」BMW連開7槍 屏東混混投案

曾持刀刺傷百萬網紅、綽號「金毛」的蔡姓男子，昨晨和許姓友人在新興區一家知名舞廳消費，在店外小解把玩手機時，被林姓等男子誤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦