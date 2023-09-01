台南永康超商店遭凌虐開槍墜樓慘死 2凶嫌移審後裁押

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，警方查出陳姓女店長以侵占公款為由，與曾、劉姓男子等7人利用他值大夜班，將他關在倉庫內以水管凌虐，隔天曾男陪同他返回住處時，疑遭開槍而從13樓墜樓慘死，南檢偵結起訴今天移審，台南地院認曾、劉兩男涉犯重罪並且高度逃亡的可能，下午裁定羈押禁見。

今年5月3日案發後，檢方認曾、劉2男涉嫌重大且有逃亡之虞，聲押獲准迄今，檢方依以非法剝奪他人行動自由致死等罪嫌起訴，今天移審，台南地院下午召開羈押庭。

台南地院指出，曾姓及劉姓被告經訊問後，認為2人犯罪嫌疑均重大，且有滅證、勾串共犯或證人之虞，所犯復為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，並有高度逃亡可能，認均有繼續羈押並禁止接見通信的必要。