軍人轉職當刑警 員林警分局拚命三郎獲選刑事績優人員
彰化縣員林分局偵查隊偵查佐許家瑜獲選中華民國偵防協會刑事績優人員，他參與偵辦多起組織犯罪、詐騙機房、槍砲、毒品製造工廠等安件，甚至拚命三郎的個性曾在攻堅時從高牆跳下而骨裂受傷，他說，能破獲犯罪集團，避免民眾受害，非常有成就感。
許家瑜原為職業軍人，17年前轉職警察，在永靖分駐所擔任員警8年後，因個性喜愛挑戰，對偵辦刑事案件有興趣，而轉任刑警。
員林分局長葉文啟表示，許家瑜參與偵查組織犯罪、詐騙機房、槍砲、毒品製造工廠、人口販運等重大案件，今年先榮獲彰化縣警察局模範警察，再獲選中華民國偵防協會刑事績優人員，積極破案精神值得嘉許，也激勵團隊士氣。
員林偵察隊長蕭志旺說，許家瑜只要聽到有大案子眼睛就會亮起來，即使休假也會衝回隊上加班。
許家瑜說，偵辦案件中印象比較深的是，破獲一起詐騙集團，專用帥哥照在網路釣魚，一名新加坡女子被騙數十萬元，不相信男友是詐騙成員，還特別從新加坡飛到台灣，才確認自己受騙，所以能破獲犯罪集團，避免民眾被騙去畢生積蓄，覺得很有意義。
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