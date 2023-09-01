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永和銀樓搶案！毒鴛鴦抓了金項鍊就跑 連換3輛小黃還是被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區昨晚發生銀樓搶案，林姓女子假意要刷卡購買金項鍊，進門才2分鐘挑中價值8萬5000元金項鍊，抓了就奪門逃跑，沿路換裝又換3輛計程車，途中一度還由陳姓男友騎機車接應，警方漏夜查緝，於案發後12小時在三峽區查獲林女和陳男到案，查扣遭搶金項鍊和毒品，警詢後今依搶奪、毒品、竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和警方昨晚7時42分獲報，永和區竹林路一間銀樓遭搶，劉姓銀樓老闆娘向警方表示，一名中年女子昨晚7時37分一走進銀樓，掏出一張偷來的信用卡，開口就說，要刷卡結帳買金項鍊，挑中一條重約一兩3分重，價值8萬5000元金項鍊，沒想到女子金項鍊一拿到手，立即奪門而出，跳上一輛計程車揚長而去，案發時間前後才兩分鐘。

警方立即調閱案發地點周邊監視器畫面，發現女搶匪是由頂溪捷運站1號出口，先徒步至站外超商購買咖啡，再前往銀樓以「假買真搶」方式行搶，得手後在永和區國光路搭計程車逃逸。

警方以車追人，發現女搶匪搭計程車到永和區永貞、保平路口下車，立馬改搭另一輛計程車直奔鶯歌區文化路，下車後立即換裝由一名男子騎機車接應至鶯歌區尖山路，再改搭另一輛計程車三峽區白雞地區躲藏。

中正橋派出所員警調閱女搶匪行搶前到超商購買咖啡，超商監視器畫面拍到女子樣貌，認出搶匪曾於今年8月24日在永和區涉及一起竊盜案的林姓女子（48歲），而騎機車接應男子正是林女的陳姓男友（52歲），警方專案小組人員今天上午8時37分在三峽區文化路查獲林女及陳男到案，起獲遭搶金項鍊和毒品及吸食器。

據了解，林女及其男友二人因缺錢購買毒品，才會聯手犯案搶銀樓，還刻意連換多部輛計程車製造斷點，企圖影響警方追查，但仍逃不過警方法眼，於案發12小時就雙雙落網，警詢後今依搶奪、毒品、竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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新北市永和區昨晚發生銀樓搶案，林姓女子假意要刷卡購買金項鍊，進門才2分鐘抓了一條價值8萬5000元金項鍊立即奪門而出，沿路連換多輛計程車，中途還由陳姓男子騎機車接應，警方案發12小時迅速逮捕二人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區昨晚發生銀樓搶案，林姓女子假意要刷卡購買金項鍊，進門才2分鐘抓了一條價值8萬5000元金項鍊立即奪門而出，沿路連換多輛計程車，中途還由陳姓男子騎機車接應，警方案發12小時迅速逮捕二人到案。記者王長鼎／翻攝
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新北市永和區昨晚發生銀樓搶案，林姓女子假意要刷卡購買金項鍊，進門才2分鐘抓了一條價值8萬5000元金項鍊立即奪門而出，沿路連換多輛計程車，中途還由陳姓男子騎機車接應，警方案發12小時迅速逮捕二人到案。記者王長鼎／翻攝
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