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以為小解遭偷拍起口角！朝「金毛」BMW連開7槍 屏東混混投案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

曾持刀刺傷百萬網紅、綽號「金毛」的蔡姓男子，昨晨和許姓友人在新興區一家知名舞廳消費，在店外小解把玩手機時，被林姓等男子誤認在偷拍，雙方起口角，天亮後，林持槍朝蔡的BMW開7槍逃逸；警方昨傍晚在屏東先拘提3男，開槍的林男及周姓同夥今天上午投案，並交出一把瓦斯長槍、兩把改造短槍。

對於有媒體報導指金毛蔡男和林男等人起口角後，林男的老大「屏東祥」獲悉小弟遭欺負，和蔡在臉書論戰，蔡並連續發文挑釁，才導致後續林男朝蔡的座車BMW開槍洩恨一事，對此，新興警分局警方否認，指全案起因是因便溺和偷拍引起的紛爭所致。

警方調查，昨天上午9時許位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方趕抵現場，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈，另一輛小牛藍寶堅尼險遭波及。

警方通知受害的BMW蔡姓車主（31歲）和小牛車主許姓男子（27歲）到案說明，才發現車主原來是2年前曾持刀在舞廳外刺傷百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾、綽號「金毛」的蔡姓男子。

警方調查，蔡男和許男昨晨在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺後，蔡在人行道玩手機自拍，被林男等人懷疑對著他們偷拍，林等人搶過蔡的手機檢視畫面，雙方起口角後，不歡而散。

未料，昨上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，其中一顆子彈從擋風玻璃貫穿車內座椅，蔡友人許男的小牛藍寶堅尼險遭波及。

警方調閱監視器，發現歹徒開槍後，駕駛一輛白色轎車從七賢路往南台路方向逃逸，沿路疑逃往屏東；昨傍晚先在屏東鹽埔鄉一間民宅內拘提當時在舞廳外的梁姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）及潘姓男子（20歲）。

警方漏夜追查，開槍的林男（19歲）和當時也在車上的同夥潘姓男子（20歲）見同夥落網，警方又窮追不捨，今天上午10時8分許，在律師陪同下投案，警方在林男提袋中起獲瓦斯長槍及兩把非制式90手槍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺後玩起手機，旁邊的一群男懷疑遭蔡偷拍，雙方起口角，天亮後，蔡男BMW座車被開7槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺後玩起手機，旁邊的一群男懷疑遭蔡偷拍，雙方起口角，天亮後，蔡男BMW座車被開7槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，開槍主嫌林姓男子(前排中央)和周姓同夥被警方帶回偵訊。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，開槍主嫌林姓男子(前排中央)和周姓同夥被警方帶回偵訊。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡的BMW座車開槍，許的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡的BMW座車開槍，許的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，開槍主嫌林姓男子(前排中央)和周姓同夥今天上午向警方投案，交出一把瓦斯長槍和兩把改造短槍。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，開槍主嫌林姓男子(前排中央)和周姓同夥今天上午向警方投案，交出一把瓦斯長槍和兩把改造短槍。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，開槍主嫌林姓男子和周姓同夥今天上午向警方投案，交出一把瓦斯長槍和兩把改造短槍。記者石秀華／攝影
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，開槍主嫌林姓男子和周姓同夥今天上午向警方投案，交出一把瓦斯長槍和兩把改造短槍。記者石秀華／攝影
高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，涉案3嫌昨遭警方拘提到案。記者石秀華／翻攝
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BMW 屏東 槍擊

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