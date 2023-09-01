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彰化毒品通緝犯被逮落寞 警戒護到戶政與女友完婚放心入獄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓通緝犯昨落網，在派出所神情落寞，經員警聊天得知他牽掛同居女友，主動探詢有無意願共組家庭，黃嫌與女友都表示同意，員警下午戒護黃嫌到溪湖戶政事務所和女友辦理結婚登記。

溪湖警分局今天表示，黃嫌（38歲）涉犯毒品危害防制條例被通緝，昨上午駕車外出拜訪朋友，下車時被埋伏的埔東派出所長李賢達、警員候昌邑逮捕並帶回派出所作筆錄，詢問後黃嫌一語不發，員警主動關懷得知他與女友同居，因被通緝不敢結婚，如今落網結婚更無望，為此心情低落。

溪湖警分局根據黃嫌的犯罪內容，研判有期徒刑的刑期可能3年至4年，遂詢問有無意願先登記結婚，黃嫌答應，員警又問他的女友，得到相同回答，於是昨下午戒護黃嫌到戶政事務所與他女友會合，在眾人見證下完成結婚登記，他的女友要他「在這裡」安全悔過，出獄後重新做人。

埔東派出所長李賢達說，黃嫌若沒結婚，同居人無法探視監所服刑人，結婚即可以配偶身分不定期探視，穩定他的情緒；昨黃嫌與新婚妻子擁抱話別後，被警方移送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣溪湖警分局員警戒護黃姓毒品通緝犯到戶政事務所和女友辦理結婚登記。圖／民眾提供
彰化縣溪湖警分局員警戒護黃姓毒品通緝犯到戶政事務所和女友辦理結婚登記。圖／民眾提供

結婚 女友 通緝 毒品 彰化

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