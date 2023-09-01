彰化毒品通緝犯被逮落寞 警戒護到戶政與女友完婚放心入獄

彰化縣黃姓通緝犯昨落網，在派出所神情落寞，經員警聊天得知他牽掛同居女友，主動探詢有無意願共組家庭，黃嫌與女友都表示同意，員警下午戒護黃嫌到溪湖戶政事務所和女友辦理結婚登記。

溪湖警分局今天表示，黃嫌（38歲）涉犯毒品危害防制條例被通緝，昨上午駕車外出拜訪朋友，下車時被埋伏的埔東派出所長李賢達、警員候昌邑逮捕並帶回派出所作筆錄，詢問後黃嫌一語不發，員警主動關懷得知他與女友同居，因被通緝不敢結婚，如今落網結婚更無望，為此心情低落。

溪湖警分局根據黃嫌的犯罪內容，研判有期徒刑的刑期可能3年至4年，遂詢問有無意願先登記結婚，黃嫌答應，員警又問他的女友，得到相同回答，於是昨下午戒護黃嫌到戶政事務所與他女友會合，在眾人見證下完成結婚登記，他的女友要他「在這裡」安全悔過，出獄後重新做人。

埔東派出所長李賢達說，黃嫌若沒結婚，同居人無法探視監所服刑人，結婚即可以配偶身分不定期探視，穩定他的情緒；昨黃嫌與新婚妻子擁抱話別後，被警方移送歸案。

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