南投集集街頭砍人凶手病發亡 外傳畏罪輕生？看守所：很會想像

南投集集鎮53歲黃姓男子上月23日上午九點多無故持刀攻擊陳姓里幹事後，被警方移送南投地檢署聲押獲准後，原本收押在南投看守所，因黃男有身心障礙疾病，是南投縣衛生局列管的患者，日前看守所人員戒護下轉送草屯療養院治療，前天因身體不適上廁所時，突癱軟倒地，移送佑民醫院急救前，仍告不治。

集集警方透露，黃男過去曾在鎮公所清潔隊服務過半年，似與被害陳姓里幹事有過節，但被害人本身已否認，仍認為這是一起隨機砍人事件，目前檢警也已經介入調查，釐清整起案件的是始末。草屯分局表示，黃姓男子在草屯療養院戒護治療中，因身體不適送佑民醫院急救無效，佑民醫院指出，黃男其實在到院前就已經停止呼吸心跳，因屬刑事案件，死因需待法醫相驗解剖釐清。

南投地檢署表示，黃男因殺人未遂遭檢察官聲押獲准後，原本收押在南投看守所，因個人疾病戒護送往草屯療養院就醫，但前天中午在草屯療養院上廁所時突然發生癱軟倒地死亡，經檢方昨天率法醫驗屍無法確認死因，今天早上重新解剖遺體後，法醫仍無法直接判斷死亡原因，將等待採血、檢體化驗得到最終結果才能判定。