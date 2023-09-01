快訊

從西方殖民廢墟中爬起：東南亞如何鑄造民族國家？

中風後妻子跑了…不想讓配偶繼承！ 律師：「這樣」贈與給小孩能隨時把房產取回

名廚江振誠IG突發全黑圖！ 網心疼「米其林摘3星失利」本人親曝原因闢謠

南投集集街頭砍人凶手病發亡 外傳畏罪輕生？看守所：很會想像

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投集集鎮53歲黃姓男子上月23日上午九點多無故持刀攻擊陳姓里幹事後，被警方移送南投地檢署聲押獲准後，原本收押在南投看守所，因黃男有身心障礙疾病，是南投縣衛生局列管的患者，日前看守所人員戒護下轉送草屯療養院治療，前天因身體不適上廁所時，突癱軟倒地，移送佑民醫院急救前，仍告不治。

集集警方透露，黃男過去曾在鎮公所清潔隊服務過半年，似與被害陳姓里幹事有過節，但被害人本身已否認，仍認為這是一起隨機砍人事件，目前檢警也已經介入調查，釐清整起案件的是始末。草屯分局表示，黃姓男子在草屯療養院戒護治療中，因身體不適送佑民醫院急救無效，佑民醫院指出，黃男其實在到院前就已經停止呼吸心跳，因屬刑事案件，死因需待法醫相驗解剖釐清。

南投地檢署表示，黃男因殺人未遂遭檢察官聲押獲准後，原本收押在南投看守所，因個人疾病戒護送往草屯療養院就醫，但前天中午在草屯療養院上廁所時突然發生癱軟倒地死亡，經檢方昨天率法醫驗屍無法確認死因，今天早上重新解剖遺體後，法醫仍無法直接判斷死亡原因，將等待採血、檢體化驗得到最終結果才能判定。

草屯療養院強調，此單一個案不是自殺，針對傳言黃男疑似畏罪自殺一事，認為患者在24小時戒護就醫下，只能說外界很會「憑空想像」，純粹是個人健康問題離世。

南投集集鎮一名里幹事陳姓男子，上月23日遭到53歲黃姓男子的無故持刀攻擊受傷。圖／集集分局提供
南投集集鎮一名里幹事陳姓男子，上月23日遭到53歲黃姓男子的無故持刀攻擊受傷。圖／集集分局提供
南投集集鎮一名里幹事陳姓男子，上月23日遭到53歲黃姓男子的無故持刀攻擊受傷。圖／集集分局提供
南投集集鎮一名里幹事陳姓男子，上月23日遭到53歲黃姓男子的無故持刀攻擊受傷。圖／集集分局提供

南投 集集 殺人

延伸閱讀

南投400多家露營場合法屈指可數 縣府力拚9月審核通過

南投整條路汽車蓋住車牌 非鬼月習俗而是魔人發威

前水里鄉長陳癸佑宣布參選 無黨籍角逐南投二選區立委

南投聯合徵才9月2日登場 428職缺平均薪資逾3萬5千元

相關新聞

驚！太魯閣號又發現4個疑似頭蓋骨 出現在座位前幾排

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，卻被發現疑似頭蓋骨。今鐵警局鑑識小組、台鐵局人員...

太魯閣號又發現4片疑似頭蓋骨 花檢：當初混亂也緊急

0402太魯閣號撞車出軌事故案，放置在台鐵富岡機廠的事故車廂內，近日被發現疑似死者頭蓋骨，讓家屬相當痛心。花蓮地檢署表示...

台版絕命毒師！化工博士進口原料 傳授苗栗宮廟祕方製毒遭判刑

張姓男子具有化工博士背景，以經營化工廠名義進口1200公斤毒品先驅原料，和苗栗竹南宮廟的鍾姓主委合作，由張提供器具、製程...

銘傳馬籍女大生命案 士檢犯保補償決議：家屬獲180萬

犯罪被害人權益保障法今年7月修法上路，去年10月台北市士林區發生馬來西亞籍女大生命案，家屬在犯罪被害人保護協會協助下依法...

新竹少女慘被扒衣霸凌 霸凌少女父致歉「教導無方」

新竹南寮漁港日前發生一起霸凌事件，1名女高中生疑似因為一件500元的吊帶褲，遭到多人霸凌、訕笑，畫面流出後引起公憤，警方...

影／太魯閣號事故車廂發現疑似頭蓋骨 王薇君哽咽認「做錯一事」

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地了解太魯閣號事故後的改善措施，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻於事故車廂中發現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦