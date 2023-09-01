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太魯閣事故車廂又發現4個疑似頭蓋骨 台鐵回應了
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，卻在車廂內發現疑似頭蓋骨。鐵警局鑑識小組今早重新前往搜索第8節車廂，傳出又找到4塊疑似頭蓋骨殘骸及罹難者遺物。對此，台鐵局表示，發現的遺骸及物品將遵照檢察官指示進行後續處理。
鐵警局鑑識小組今天上午重回存放太魯閣事故車廂的富岡基地，一併前往的罹難者委任律師凃冠宇透露，在第8節車廂前幾排座位區又找到4塊疑似頭蓋骨碎片，另外還有罹難者遺物，包括電子產品、手機、皮包等，甚至還有乘客的電動代步車。
台鐵局僅說，台鐵全程在現場配合檢警清查，發現的遺骸及物品將遵照檢察官指示進行後續處理。台鐵局長杜微今早受訪則說，發生這樣的事台鐵一定會加以檢討，昨天看到心情非常沉重，今早檢警前往現場再次蒐證，台鐵會全力配合。
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