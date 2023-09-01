竹聯幫高調辦春酒 北檢今訴旭仁會長「瘋狗偉」等38人

竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉嫌暴力討債，經刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今年5月拘提陳泉偉等13人到案，台北地檢署今偵結，認定陳泉偉等人涉嫌10個犯罪事實，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財得利及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴陳泉偉等38人。

今年3月，竹聯幫仁堂旭仁會高調辦春酒，刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今年5月3日拘提涉暴力討債的陳泉偉等13人到案，檢警依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪等罪漏夜偵訊，陳泉偉等人共涉嫌10個犯罪事實。

檢方複訊後，依違反組織罪防制條例、恐嚇取財等罪，將陳泉偉等6人聲押；另5名共犯各以2萬至20萬元交保，其餘2人請回。台北地院開庭審理，陳泉偉犯加重強盜等罪，犯罪嫌疑重大，陳泉偉等2人聲押禁見獲准，目前仍在押中。

刑事局掌握情資，旭仁會多在台北市信義、松山、南港區一帶活動，從事暴力討債，經營當鋪及高利貸放款，38歲陳泉偉擔任會長。2020年5月深夜，陳泉偉與友人赴信義區一家KTV慶生，走出包廂要上廁所，在走道與人碰撞起衝突，遭對方持折疊刀刺傷頸部，雙方10多人爆發鬥毆。