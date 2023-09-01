快訊

韓媒爆料NANA《假面女郎》拖累工作人員　揭發全身刺青時間點狠批：不負責任

驚！太魯閣號又發現4個疑似頭蓋骨 出現在座位前幾排

不甩私生子傳聞！ 劉嘉玲突公開梁朝偉私下一面 威尼斯甜放閃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹聯幫高調辦春酒 北檢今訴旭仁會長「瘋狗偉」等38人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉嫌暴力討債，經刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今年5月拘提陳泉偉等13人到案，台北地檢署今偵結，認定陳泉偉等人涉嫌10個犯罪事實，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財得利及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴陳泉偉等38人。

今年3月，竹聯幫仁堂旭仁會高調辦春酒，刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今年5月3日拘提涉暴力討債的陳泉偉等13人到案，檢警依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪等罪漏夜偵訊，陳泉偉等人共涉嫌10個犯罪事實。

檢方複訊後，依違反組織罪防制條例、恐嚇取財等罪，將陳泉偉等6人聲押；另5名共犯各以2萬至20萬元交保，其餘2人請回。台北地院開庭審理，陳泉偉犯加重強盜等罪，犯罪嫌疑重大，陳泉偉等2人聲押禁見獲准，目前仍在押中。

刑事局掌握情資，旭仁會多在台北市信義、松山、南港區一帶活動，從事暴力討債，經營當鋪及高利貸放款，38歲陳泉偉擔任會長。2020年5月深夜，陳泉偉與友人赴信義區一家KTV慶生，走出包廂要上廁所，在走道與人碰撞起衝突，遭對方持折疊刀刺傷頸部，雙方10多人爆發鬥毆。

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會與天道盟太陽聯盟萬華分會，今年3月接連在台北市辦春酒，明仁會找上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署認為幫派刻意壯勢，公然挑戰公權力，專案蒐報掃蕩。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

竹聯幫 明仁會 春酒

延伸閱讀

借款變警示帳戶 男遭16人痛毆主嫌是未成年黑幫成員

im.B涉案綠營權貴未偵查？ 北檢：另案偵查中

鄭文燦、陳歐珀涉與im.B主嫌曾國緯有往來？ 北檢：另案偵辦中

網紅「放火」遭逼下跪拍裸照 青青前男友恐嚇取財入監服刑10月

相關新聞

台版絕命毒師！化工博士進口原料 傳授苗栗宮廟祕方製毒遭判刑

張姓男子具有化工博士背景，以經營化工廠名義進口1200公斤毒品先驅原料，和苗栗竹南宮廟的鍾姓主委合作，由張提供器具、製程...

驚！太魯閣號又發現4個疑似頭蓋骨 出現在座位前幾排

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，卻被發現疑似頭蓋骨。今鐵警局鑑識小組、台鐵局人員...

影／今重搜索太魯閣第8節車廂 再清出這些物品...律師喊需細部釐清

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，卻被發現疑似頭蓋骨。今鐵警局鑑識小組、台鐵局人員...

影／太魯閣號事故車廂發現疑似頭蓋骨 王薇君哽咽認「做錯一事」

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地了解太魯閣號事故後的改善措施，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻於事故車廂中發現...

獨／朝高雄舞廳外2名車開7槍 主嫌落網起獲槍械再查藏鏡人

高雄市蔡姓和許姓酒客昨晨在新興區一家知名舞廳消費，因在店外人行道小解，懷疑旁人以手機偷拍起口角，天亮後，兩人的BMW和藍...

竹聯幫高調辦春酒 北檢今訴旭仁會長「瘋狗偉」等38人

竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉嫌暴力討債，經刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今年5月拘提陳泉偉等13人到案，台北地檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦