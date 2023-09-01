台南永康超商店員遭凌虐開槍墜樓慘死 檢方偵結起訴8嫌

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，警方查出陳姓女店長以侵占公款為由，與曾、劉姓男子等6人利用他值大夜班，將他關在倉庫內以水管凌虐，隔天曾男陪同他返回住處時，疑遭開槍而從13樓墜樓慘死，台南地檢署偵結，依非法方法剝奪他人行動自由致死等罪嫌將曾等8人起訴。

台南地檢署指出，檢察官林怡君偵辦丁姓被害人今年5月3日在台南永康區某大樓墜樓身亡一案，經指揮永康分局專案小組近4個月積極偵辦後，認劉、曾男等8人分別涉犯以非法方法剝奪他人行動自由致死、結夥3人以上強盜、傷害及非法持有具殺傷力手槍、子彈等罪，與違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織等罪嫌，偵查終結並提起公訴。