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台南永康超商店員遭凌虐開槍墜樓慘死 檢方偵結起訴8嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，警方查出陳姓女店長以侵占公款為由，與曾、劉姓男子等6人利用他值大夜班，將他關在倉庫內以水管凌虐，隔天曾男陪同他返回住處時，疑遭開槍而從13樓墜樓慘死，台南地檢署偵結，依非法方法剝奪他人行動自由致死等罪嫌將曾等8人起訴。

台南地檢署指出，檢察官林怡君偵辦丁姓被害人今年5月3日在台南永康區某大樓墜樓身亡一案，經指揮永康分局專案小組近4個月積極偵辦後，認劉、曾男等8人分別涉犯以非法方法剝奪他人行動自由致死、結夥3人以上強盜、傷害及非法持有具殺傷力手槍、子彈等罪，與違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織等罪嫌，偵查終結並提起公訴。

檢方指出，因本案屬國民法官法第5條第1項第2款所規定案件，全案起訴後將移由台南地院依國民法官法進行審理。

台南永康墜樓命案，經4月偵辦，檢方依非法方法剝奪他人行動自由致死等罪嫌起訴曾男等8人。圖／本報資料照
台南永康墜樓命案，經4月偵辦，檢方依非法方法剝奪他人行動自由致死等罪嫌起訴曾男等8人。圖／本報資料照

國民法官 命案 侵占

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