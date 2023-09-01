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獨／朝高雄舞廳外2名車開7槍 主嫌落網起獲槍械再查藏鏡人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蔡姓和許姓酒客昨晨在新興區一家知名舞廳消費，因在店外人行道小解，懷疑旁人以手機偷拍起口角，天亮後，兩人的BMW和藍寶堅尼即遭人開7槍；被害車主是綽號「金毛」的蔡男曾刺傷百萬網紅，警方昨傍晚循線在屏東鹽埔鄉民宅拘提涉案的梁姓、楊姓及潘姓等3男，今天上午另在高雄逮獲林姓主嫌，正釐清是誰教唆指使或誰開槍。

警方調查，昨天上午9時許位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方趕抵現場，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈，另一輛小牛藍寶堅尼險遭波及。

警方通知受害的BMW蔡姓車主（31歲）和小牛車主許姓男子（27歲）到案說明，才發現車主原來是2年前曾持刀在舞廳外刺傷百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾、綽號「金毛」的蔡姓男子。

警方調查，蔡男和許男今晨在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺，因懷疑遭旁人拿手機偷拍，檢視對方手機未發現影像，雙方起口角；未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，其中一顆子但從擋風玻璃貫穿車內座椅，許男的小牛藍寶堅尼險遭波及。

警方調閱監視器，發現歹徒開槍後，駕駛一輛白色轎車從七賢路往南台路方向逃逸，沿路疑逃往屏東。

警方昨傍晚5時15分許先在屏東鹽埔鄉一間民宅內拘提涉案的梁姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）及潘姓男子（20歲），但未查獲涉案槍械，今天上午另在高雄市逮獲林姓主嫌，並起獲作案用槍械，正釐清是否林男指使3犯嫌開槍，亦或背後另有藏鏡人。

高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，涉案3嫌昨遭警方拘提到案。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，涉案3嫌昨遭警方拘提到案。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，警方昨傍晚在屏東鹽埔鄉逮獲涉案3嫌。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車昨天上午遭人開7槍，警方昨傍晚在屏東鹽埔鄉逮獲涉案3嫌。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡的BMW座車開槍，許的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡的BMW座車開槍，許的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝

藍寶堅尼 槍枝

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