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影／妻承夫業 販毒鴛鴦分遭台南警查獲身陷囹圄

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局偵辦毒品溯源，發現40歲徐姓女子與李姓丈夫涉販毒，李另涉毒品而被市刑大查獲後裁押，徐女僥倖逃離現場，又跑到東區租屋且收納丈夫下游藥腳繼續販毒，警方昨天循線前往租屋處搜索，當場查扣安非他命10包（重46公克）、所得3萬7千元等物，依法送辦。

警方調查，涉案主嫌李男突然遭他單位查獲而中斷線索，員警並未因而氣餒放棄，持續監控追查徐女行蹤，發現她妻承夫業，從事販毒不法行為。昨天上午9時許外出正欲返回租屋處時，在毫無防備下為員警上前控制，並在進入租屋處搜索時，發現其櫃子內放有多罐感冒糖漿包裝紙盒。當員警詢問關切其身體健康時，發現她臉色大變，經員警打開紙盒一看，竟掉出一包包以塑膠夾鏈袋分裝好待販售的安非他命10包，重計46.14公克，陸續起獲電子磅秤1個、吸食器4組及夾鏈袋，及販毒不法所得3萬7800元等證物。

警方將她帶回調查，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，詢問後依涉嫌毒品危害防制條例將她移送法辦，並向檢察官建請羈押。然而，兩夫妻販毒行為，也在半個月內分遭台南員警查獲而身陷囹圄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方當場查獲安非他命10包，重計46.14公克，起出電子磅秤1個、吸食器4組及夾鏈袋，及販毒不法所得3萬7800元等證物。圖／讀者提供
警方當場查獲安非他命10包，重計46.14公克，起出電子磅秤1個、吸食器4組及夾鏈袋，及販毒不法所得3萬7800元等證物。圖／讀者提供

販毒 毒品

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