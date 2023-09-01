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影／彰化男遇警攔查竟吞毒送醫急救 過了一天還沒「拉出來」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化警分局員警凌晨在彰化市崙平北路路段執行巡邏勤務時，將交通違規的田姓男子攔查，不料他下車後將突然將一包毒品望嘴裡狂塞後吞下，員警傻眼並要求他立即吐出來，隨後將他送醫，醫師建議讓田男自己「拉出來」，不過等了一天仍沒結果，警方先將他移送法辦。

警方發現47歲田男駕駛轎車時，還邊吸香菸，因違規將他以攔查，要求他下車將菸頭熄滅，當時同車還有另名64歲陳姓車主。

員警發現田男神情緊張，詢問他身上是否有違禁品，田男否認卻從口袋拿出施用過毒品的針頭，丟在地上，因被發現毒品器具，田男又從包包拿出1小包毒品，情緒失控往嘴巴裡塞進吞入，員警趕緊要他催吐，也考量田男明顯有自傷之虞，支援警力立即到場將他管束，並通報119救護人員至現場送往醫院治療。

醫師在得知田男吞入1小包毒品後，打算讓他自已拉出來，警方讓田男不斷進食食物，但過了一天仍未拉出。

警方到現場依法執行搜索，同車64歲陳姓車主在現場全程同意並配合警方搜索，警方從車內查獲安非他命、海洛因總計7.42克、玻璃球、鏟管、電子秤、CO2空氣鎗1把、4.5mm尖頭彈。警方深入追查發現所扣得證物都是田姓嫌犯所有，依法將其逮捕，依照違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

田姓男子遭警方攔查後，突然將一小包毒品吞下，警方相當緊張。記者林敬家／翻攝
田姓男子遭警方攔查後，突然將一小包毒品吞下，警方相當緊張。記者林敬家／翻攝

毒品 彰化 醫師

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