影／發現疑似罹難者頭骨 鐵警今早再勘查太魯閣號事故車廂

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻在事故車廂中，發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂再度勘查。

鐵警目前正搜尋是否有遺漏的遺物或者遺骸，將與王薇君聯繫，取得頭蓋骨後報驗釐清，若確認為遺骨，將進行DNA檢定，還給罹難者家屬。