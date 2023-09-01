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影／發現疑似罹難者頭骨 鐵警今早再勘查太魯閣號事故車廂

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻在事故車廂中，發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂再度勘查。

鐵警目前正搜尋是否有遺漏的遺物或者遺骸，將與王薇君聯繫，取得頭蓋骨後報驗釐清，若確認為遺骨，將進行DNA檢定，還給罹難者家屬。

日本專家與太魯閣號事故罹難者家屬，昨天先獻花哀悼後，同行的王薇君卻在第八節車廂，看見一件帶有血漬的上衣跟斷裂鐵條勾在一起，拿起衣服後，竟發現有一個約手掌大、厚約一公分的物體，上面還有頭皮屑及頭髮，疑似頭蓋骨。

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝
交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，不料發現疑似罹難者的頭蓋骨，鐵路警察局今天早上8時許，派員前往事故車廂勘查。記者廖炳棋/翻攝

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