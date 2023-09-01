觀察站／台鐵公司化 能脫胎換骨？

交通部邀請日本專家安部教授等人訪臺汲取鐵路安全改革經驗，安部誠治教授、淺野弥三一先生（右二）、松本創先生（左二）和家屬到富岡機廠獻花，台鐵局杜微也全程陪同。記者邱德祥／攝影 台鐵太魯閣號事故已發生逾兩年多，事故車廂內竟還發現疑似罹難者的頭蓋骨，讓希望透過外部力量促使台鐵改革的罹難者家屬情何以堪，連專家聽聞此事都直搖頭，猶如呼應交通部長王國材尋找台鐵公司董座「回到原點」一般，台鐵改革幾乎原地踏步，且未來甚至可能由同一批人當家，社會如何對改制後的台鐵公司，抱持期待？

交通部邀請日本福知山線事故遺族、學者等專家來台提供JR西日本公司於事故後的改革經驗，還安排到富岡基地的事故車輛暫存園區獻花、悼念，想努力證明台鐵重視安全改革、罹難者家屬心情。

然而昨天在事故車廂發現疑似罹難者的頭蓋骨，儘管仍待檢驗、鑑定，卻等同已將台鐵擘畫的美好願景與塑造的改革形象，打回原形。雖然台鐵不斷強調是因檢調封鎖蒐證、運安會調查等因素，所以不敢動車廂。

但運安會去年三月就把列車交還台鐵保管，台鐵還在富岡基地規畫事故車輛暫存紀念園區，作為員工訓練教材，理應有條理、細心地整理事故車廂，這也是尊重罹難者家屬、傷者。

然而台鐵把責任全推給檢調、運安會，顯然對該重大事故後的反省過程，只流於形式。也難怪福知山線遺族淺野彌三一昨在工作坊上，語氣嚴厲地說，台鐵沒有把太魯閣事故的結果與教訓，反映在教育訓練，甚至看不見台鐵把「生命」的價值，納入訓練課程內。

當台鐵草率面對事故車輛整理、改革方向改不到痛點，因太魯閣號事故而上台的台鐵局長杜微，卻可能接任首任台鐵董事長時，試問連「湯」都沒有換的台鐵，若再不正視組織問題，痛定思痛改變，又怎麼能期待明年元旦公司化後，台鐵能脫胎換骨呢？