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抓到了！高雄舞廳外朝2名車開7槍 3嫌落網槍未找到

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蔡姓和許姓酒客今晨在新興區一家知名舞廳消費，因在店外人行道小解，懷疑旁人以手機偷拍起口角，未料天亮後，兩人的BMW和藍寶堅尼即遭人開7槍；被害車主是綽號「金毛」的蔡男曾刺傷百萬網紅，警方今天傍晚循線在屏東鹽埔鄉民宅拘提涉案的梁姓、楊姓及潘姓等3男，但未起獲作案槍械。

警方指出，今天上午9時許接獲民眾報案，指稱位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方到場後，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈。

警方通知受害的BMW蔡姓車主（31歲）和當時也在場的蔡男友人許姓男子

（27歲）到案說明，才發現車主原來是綽號「金毛」的蔡姓男子。

據了解，以飆車族起家的蔡男，在警方眼裡原只是小咖，後開經紀公司維生，曾毆打旗下傳播妹，對警方飆罵三字經，被依妨害公務罪嫌送辦。蔡男2年前在舞廳外，和百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾）爆發口角衝突，蔡和3名手下持刀刺傷超艾夾。

事後蔡等人與吳和解，檢方認為蔡等人未追殺吳，不構成殺人未遂罪，僅依傷害罪論處，吳和解後撤告，因此處分蔡等人不起訴。砍傷網紅事件，卻意外讓金毛在道上暴紅。

警方調查，蔡男和許男今晨在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺，因懷疑遭旁人拿手機偷拍，檢視對方手機未發現影像，雙方起口角；未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，其中一顆子但從擋風玻璃貫穿車內座椅，許男的小牛藍寶堅尼險遭波及。

警方調閱監視器，發現歹徒開槍後，駕駛一輛白色轎車從七賢路往南台路方向逃逸，沿路疑逃往屏東。

警方今天傍晚5時15分許在屏東鹽埔鄉一間民宅內拘提涉案的梁姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）及潘姓男子（20歲），但未查獲涉案槍械，正釐清3人中是誰開槍亦或是否有誰在幕後指使犯案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，隨後駕車往屏東逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，隨後駕車往屏東逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車今天上午遭人開7槍，涉案3嫌遭警方拘提到案。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車今天上午遭人開7槍，涉案3嫌遭警方拘提到案。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡的BMW座車開槍，許的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡的BMW座車開槍，許的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車今天上午遭人開7槍，涉案嫌犯在屏東鹽埔民宅內被警方拘提壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
停放在高雄市新興區知名舞廳外2輛名車今天上午遭人開7槍，涉案嫌犯在屏東鹽埔民宅內被警方拘提壓制逮捕。記者石秀華／翻攝

人行道 BMW

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