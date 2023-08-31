快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩鐵開毒趴她一早沒了呼吸 急救腦死一個月拔管不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，立刻將張女送醫，張女經搶救後腦死，家屬在插管1月後決定拔管，張女不治身亡，後續張女家屬暫不提告，警方持續追查毒品來源。

警方調查，39歲黃男6月24日上午駕駛汽車入住中山區某汽車旅館，29歲張女中午時分抵達黃男所住房間，兩人同房過夜；隔天一早5時許黃男發現身旁張女臉色發白、無呼吸心跳，第一時間自行開車載送張女前往鄰近的內湖三軍總醫院急救。

搶救過程中，醫院抽血檢驗發現張女血液中有毒品反應，通報警方處理，轄區員警介入後發現，黃男房間無打鬥痕跡、門窗無外力侵入痕跡，但現場遺留有毒品咖啡包殘渣袋14包，透明殘渣袋粉末4包，經初驗後全數皆呈現三級毒品K他命陽性反應。

黃男供稱，當天他透過通訊軟體聯絡，以1萬8000元價格與張女約定到旅館開趴，坦承兩人施用毒品咖啡包及K他命，並發生性關係，但過程中並無異狀，強調毒品是張女帶來的，否認供毒。

據悉，張女丈夫獲悉後決定暫不提出告訴，張女經急救後呈腦死狀態，丈夫也在張女插管1個多月後「不想讓她再痛苦」，8月7日決定拔管棄療，張女宣告不治。

警方表示，全案後續報請檢方相驗，確切死因是否與毒品有關，仍待釐清；雖張女家屬未提告，員警仍將擴大追查毒品來源，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將黃男函送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，立刻將張女送醫，張女經搶救後腦死，家屬在插管1月後決定拔管，張女不治身亡。記者李隆揆／攝影
黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，立刻將張女送醫，張女經搶救後腦死，家屬在插管1月後決定拔管，張女不治身亡。記者李隆揆／攝影
黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，張女不治身亡。記者李隆揆／攝影
黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，張女不治身亡。記者李隆揆／攝影

毒品 房間 提告

延伸閱讀

日籍通告藝人大久保勇太士林租屋處竄濃煙 倒地板急救恢復心跳

男子攜同夥網路賣場公開販售摻毒品電子煙油 彰檢起訴4人

加入多種毒品製作電子菸油彈 彰檢破獲販毒集團

新北火燒車意外…拖吊報廢車突起火 7旬老翁徒手滅火遭燒傷送醫急救

相關新聞

摩鐵開毒趴她一早沒了呼吸 急救腦死一個月拔管不治

黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，立刻將張女送醫，張女經搶救後...

高雄舞廳外BMW遭開槍 車主是曾令警政署長頭痛之人

高雄市蔡姓和許姓酒客今晨在新興區一家知名舞廳消費，因在店外人行道小解，懷疑旁人以手機偷拍起口角，未料天亮後，蔡的BMW即...

花蓮警深夜攔查違停車 意外查獲8支槍上百顆子彈

花蓮吉安警分局北昌派出所員警於昨天凌晨，在吉安鄉建國路與自立路口，盤查1輛違停白色汽車，發現車上有8支槍枝、310顆子彈...

借款變警示帳戶 男遭16人痛毆主嫌是未成年黑幫成員

1名19歲江姓男子日前全身是傷，到桃園中壢向警方報案，警詢問受傷原因得知江男向友人借款，卻發現帳戶變為警示帳戶，先前曾向...

影／假冒4大超商主管稱教育訓練 騙50名店員買遊戲點數交付

李姓男子假冒超商主管致電門市，謊稱遊戲點數防詐教育訓練，指示店員買點數交付，半年向50人騙走40萬元，4大超商均受害。刑...

影／高雄酒客舞廳外便溺疑遭偷拍起口角 男朝2輛名車開7槍逃逸

高雄傳出槍響！停放在位於新興區七賢路知名舞廳外的BMW今天上午傳出遭人開槍，歹徒逃逸無蹤，警方指出，今天凌晨蔡姓和許姓酒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦