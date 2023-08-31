摩鐵開毒趴她一早沒了呼吸 急救腦死一個月拔管不治

黃姓男子與張姓女子相約台北市中山區某汽車旅館開毒趴，隔天一早卻發現張女臉色發白、無呼吸心跳，立刻將張女送醫，張女經搶救後腦死，家屬在插管1月後決定拔管，張女不治身亡，後續張女家屬暫不提告，警方持續追查毒品來源。

警方調查，39歲黃男6月24日上午駕駛汽車入住中山區某汽車旅館，29歲張女中午時分抵達黃男所住房間，兩人同房過夜；隔天一早5時許黃男發現身旁張女臉色發白、無呼吸心跳，第一時間自行開車載送張女前往鄰近的內湖三軍總醫院急救。

搶救過程中，醫院抽血檢驗發現張女血液中有毒品反應，通報警方處理，轄區員警介入後發現，黃男房間無打鬥痕跡、門窗無外力侵入痕跡，但現場遺留有毒品咖啡包殘渣袋14包，透明殘渣袋粉末4包，經初驗後全數皆呈現三級毒品K他命陽性反應。

黃男供稱，當天他透過通訊軟體聯絡，以1萬8000元價格與張女約定到旅館開趴，坦承兩人施用毒品咖啡包及K他命，並發生性關係，但過程中並無異狀，強調毒品是張女帶來的，否認供毒。

據悉，張女丈夫獲悉後決定暫不提出告訴，張女經急救後呈腦死狀態，丈夫也在張女插管1個多月後「不想讓她再痛苦」，8月7日決定拔管棄療，張女宣告不治。

警方表示，全案後續報請檢方相驗，確切死因是否與毒品有關，仍待釐清；雖張女家屬未提告，員警仍將擴大追查毒品來源，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將黃男函送台北地檢署偵辦。