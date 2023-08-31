高雄舞廳外BMW遭開槍　車主是曾令警政署長頭痛之人

高雄市蔡姓和許姓酒客今晨在新興區一家知名舞廳消費，因在店外人行道小解，懷疑旁人以手機偷拍起口角，未料天亮後，蔡的BMW即遭人開槍；據了解，綽號「金毛」的蔡男，近年在高雄犯下不少案件，最有名的是持刀刺傷百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾，四處作亂的行徑曾令時任高雄市警察局長的署長黃明昭頭疼。

警方指出，今天上午9時許接獲民眾報案，指稱位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方到場後，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈。

警方通知受害的BMW蔡姓車主（31歲）和當時也在場的蔡男友人許姓男子（27歲）到案說明，才發現車主原來是綽號「金毛」的蔡姓男子。

據了解，以飆車族起家的蔡男，在警方眼裡原只是小咖，後開經紀公司維生，曾毆打旗下傳播妹，對警方飆罵三字經，被依妨害公務罪嫌送辦。蔡男2年前在舞廳外，和百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾）爆發口角衝突，蔡和3名手下持刀刺傷超艾夾。

事後蔡等人與吳和解，檢方認為蔡等人未追殺吳，不構成殺人未遂罪，僅依傷害罪論處，吳和解後撤告，因此處分蔡等人不起訴。砍傷網紅事件，卻意外讓金毛在道上暴紅，雖非檯面上的黑道大人物，但囂張行徑令警方頭痛。

警方調查，蔡男和許男今晨在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺，因懷疑遭旁人拿手機偷拍，檢視對方手機未發現影像，雙方起口角；未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，許男的藍寶堅尼險遭波及。