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BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

花蓮警深夜攔查違停車 意外查獲8支槍上百顆子彈

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安警分局北昌派出所員警於昨天凌晨，在吉安鄉建國路與自立路口，盤查1輛違停白色汽車，發現車上有8支槍枝、310顆子彈、50顆霰彈及1包鎮暴槍子彈等，就像是小型軍火庫，還有二級毒品咖啡包，當場將駕駛張姓男子帶回偵訊，但張男不願透露槍枝來源，警將持續追查。

警方指出，昨天凌晨0時許，員警發現白色汽車打雙黃燈違停在超商前，立即上前盤查，正好車上張姓駕駛與楊姓乘客從超商買完東西出來，看到警方回到車旁。員警見2人神色慌張、眼神閃爍，並透過車窗縫隙發現車內有刀械及球棒等物品，立即盤問，經張男同意搜索該車，楊男卻偷溜離開現場。

警方當場在該車後車廂查扣大量槍械與子彈等武器，都裝箱或放在盒子裡，查獲FNX-9手槍、MP9衝鋒槍、克拉克手槍、衝鋒槍、鎮暴槍各1支、2支空氣槍、1個槍口抑止器、310顆9MM子彈、50顆霰彈、1包鎮暴槍子彈、1把摺疊刀、3把開山刀、1把匕首、1支甩棍，儼然小型軍火庫，並於副駕駛座置物箱內，發現二級毒品咖啡包總重5.38公克等違禁物。

警方調查，該車主為雲林縣李姓女子所有，張男與楊男為朋友關係，均未成年，沒有駕照卻開車。而為何開別人的車，張男行使緘默權不願說明，警方將通知車主到案說明；至於逃逸的楊男，警方也將製發通知書，通知他到案說明。

吉安警分局表示，該案是今年查獲最多槍枝與子彈，研判2人是外縣市來花蓮，將持續追溯槍枝、毒品來源及流向，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

花蓮吉安警分局取締違規停車，意外查獲大批槍械與子彈。圖／民眾提供
花蓮吉安警分局取締違規停車，意外查獲大批槍械與子彈。圖／民眾提供
吉安警分局北昌派出所員警於昨天凌晨，在吉安鄉建國路與自立路口，盤查違停汽車，發現車上有大量槍械與子彈，就像是小型軍火庫。圖／民眾提供
吉安警分局北昌派出所員警於昨天凌晨，在吉安鄉建國路與自立路口，盤查違停汽車，發現車上有大量槍械與子彈，就像是小型軍火庫。圖／民眾提供
花蓮吉安警分局深夜盤查違停車輛，查獲槍枝與310顆子彈、50顆霰彈及1包鎮暴槍子彈。記者王思慧／攝影
花蓮吉安警分局深夜盤查違停車輛，查獲槍枝與310顆子彈、50顆霰彈及1包鎮暴槍子彈。記者王思慧／攝影
吉安警分局北昌派出所員警於昨天凌晨盤查違停汽車，發現車上有大量槍械與子彈。圖／民眾提供
吉安警分局北昌派出所員警於昨天凌晨盤查違停汽車，發現車上有大量槍械與子彈。圖／民眾提供

毒品 槍枝 吉安

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