影／假冒4大超商主管稱教育訓練 騙50名店員買遊戲點數交付

李姓男子假冒超商主管致電門市，謊稱遊戲點數防詐教育訓練，指示店員買點數交付，半年向50人騙走40萬元，4大超商均受害。刑事局拘提李及銷贓點數、提供人頭手機的陳姓、蕭姓男子，依加重詐欺罪移送，檢方命3至5萬元交保。

警方調查，31歲李姓男子曾任超商店員，熟悉超商工作，因詐欺案入監服刑，出獄不久，今年1月起假冒超商公司主任、擔當或經理以人頭手機致電門市，稱遊戲點數詐騙多，公司要教育訓練員工操作點數「鎖卡」，要求先墊付買點數，公司會回補。

店員依指示操作機台購買5千至4萬元點數，列印繳費單自掏腰包付錢，以電話告知或拍照透過LINE傳送序號給李，李夥同29歲陳姓男子上博弈遊戲網站找買家，將點數轉給買家，李利用買家向銀行申請無卡提款服務，赴超商ATM按入買家提供的銀行代碼、提領序號及金額，領出現金。

被害員工發現遲無回補消息，向超商反映，今年6月底一間超商法務人員赴刑事局報案。刑事局偵四大隊第三隊清查，4大超商均受害，遍及台北、新北、桃園、台中、高雄、宜蘭、苗栗、台東等縣市，聯繫另3家超商了解案情。

警方過濾犯嫌手機資料、監視器畫面，上月17日在桃園市一間汽車旅館拘提李，鎖定陳與提供人頭門號的35歲蕭姓男子在桃園友人住處，本月25日拘提到案。李坦承行騙；陳、蕭分別稱協助賣點數、提供門號，對詐騙不知情。