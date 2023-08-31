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BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

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影／高雄酒客舞廳外便溺疑遭偷拍起口角 男朝2輛名車開7槍逃逸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄傳出槍響！停放在位於新興區七賢路知名舞廳外的BMW今天上午傳出遭人開槍，歹徒逃逸無蹤，警方指出，今天凌晨蔡姓和許姓酒客因酒喝多了，在舞廳人行道便溺，懷疑遭旁人拿手機偷拍，雙方起口角，未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，幸無人受傷，警方正循線追緝歹徒下落。

警方指出，今天上午9時許接獲民眾報案，指稱位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方到場後，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈。

警方通知受害的BMW蔡姓車主（30歲）和當時也在場的蔡男友人許姓男子（27歲）到案說明，警方將蔡男的BMW和許男的藍寶堅尼拖回鑑識。

經警方調查，蔡男和許男在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺，因懷疑遭旁人拿手機偷拍，檢視對方手機未發現影像，雙方起口角；未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍。

警方調閱監視器，發現歹徒開槍後，駕駛一輛白色轎車從七賢路往南台路方向逃逸，據了解，犯嫌疑逃往屏東，警方目前正循線追緝歹徒下落。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄兩名酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝酒客的BMW座車開槍，另名酒客的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
高雄兩名酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝酒客的BMW座車開槍，另名酒客的藍寶堅尼險遭波及。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍後逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓和許姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍後逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓酒客今晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，地上留下彈殼。記者石秀華／翻攝

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