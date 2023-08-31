影／高雄酒客舞廳外便溺疑遭偷拍起口角 男朝2輛名車開7槍逃逸

高雄傳出槍響！停放在位於新興區七賢路知名舞廳外的BMW今天上午傳出遭人開槍，歹徒逃逸無蹤，警方指出，今天凌晨蔡姓和許姓酒客因酒喝多了，在舞廳人行道便溺，懷疑遭旁人拿手機偷拍，雙方起口角，未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，幸無人受傷，警方正循線追緝歹徒下落。

警方指出，今天上午9時許接獲民眾報案，指稱位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方到場後，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈。

警方通知受害的BMW蔡姓車主（30歲）和當時也在場的蔡男友人許姓男子（27歲）到案說明，警方將蔡男的BMW和許男的藍寶堅尼拖回鑑識。

經警方調查，蔡男和許男在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺，因懷疑遭旁人拿手機偷拍，檢視對方手機未發現影像，雙方起口角；未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍。