影／兄弟檔糾眾滋事刀棍齊飛濺血才散 樹林警逮8人依組織送辦

新北市樹林區今年發生多起鬥毆事件，查出都是鄒姓兄弟檔糾眾帶頭滋事。新北市樹林警方蒐證數月，於昨天下午兵分多路同步在樹林、土城、中和等地，逮捕鄒等8人到案，警詢後依傷害、加重妨害秩序、組織犯罪條例等罪嫌，將8人移送法辦。

據了解，鄒姓男子（19 歲）不滿蔡姓男子（20歲）時常騷擾他女友，今年4月22日晚上於新北市樹林區興仁夜市碰到蔡男，鄒男竟撂人毆打蔡男。隔天（4月23日）凌晨，雙方互約到樹林區大安路與樹人街口「輸贏」。

蔡男帶著10人助陣，鄒男這方則5人到場，雙方一碰面便沒出好話，彼此叫囂互罵，還亮出刀、棍揮砍，直到有4人濺血倒地雙方才一哄而散。樹林警方事後查辦，陸續逮捕涉案15人，警詢後依殺人未遂、妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。