聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／兄弟檔糾眾滋事刀棍齊飛濺血才散 樹林警逮8人依組織送辦
新北市樹林區今年發生多起鬥毆事件，查出都是鄒姓兄弟檔糾眾帶頭滋事。新北市樹林警方蒐證數月，於昨天下午兵分多路同步在樹林、土城、中和等地，逮捕鄒等8人到案，警詢後依傷害、加重妨害秩序、組織犯罪條例等罪嫌，將8人移送法辦。
據了解，鄒姓男子（19 歲）不滿蔡姓男子（20歲）時常騷擾他女友，今年4月22日晚上於新北市樹林區興仁夜市碰到蔡男，鄒男竟撂人毆打蔡男。隔天（4月23日）凌晨，雙方互約到樹林區大安路與樹人街口「輸贏」。
蔡男帶著10人助陣，鄒男這方則5人到場，雙方一碰面便沒出好話，彼此叫囂互罵，還亮出刀、棍揮砍，直到有4人濺血倒地雙方才一哄而散。樹林警方事後查辦，陸續逮捕涉案15人，警詢後依殺人未遂、妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。
由於鄒男涉嫌多起糾眾鬥毆事件，樹林警方連同刑事警察大隊偵一隊共組專案小組，昨天出動30名警力兵分多路，持拘票同步在新北市樹林、土城、中和等地逮捕鄒男、李男（18歲）、李男（24歲）、陳男（30歲）、吳男（27歲）、鄒男（20歲、李男（19歲）、蕭男（19歲）等8人到案，並查扣相關證物一併帶回偵辦，警詢後依傷害、加重妨害秩序、組織犯罪條例等罪嫌，將8人移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言