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獨／圈內人預言成功 北捷、中捷車廂塗鴉客果然是外國人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

台北、台中、高雄捷運兩周內相繼遭闖入在車廂塗鴉，台中檢警確定犯案的兩人分別是德國人和捷克人，宜蘭縣街頭藝術協會創會理事長王捷民3天前就跟本報記者透露，從行事風格來看，比較可能是國外的塗鴉客所為，案情發展初步證實他的說法。

台鐵樹林調車場的列車車廂，8月13日遭潛入塗鴉，台北捷運北投機廠列車車廂24日遭噴漆塗鴉，台中捷運尾軌區車廂24日被噴漆塗鴉；高雄捷運大寮及岡山北機廠則是25日有人塗鴉。

檢警在連續多日追緝後，台中烏日警分局今天宣布偵破，掌握犯案兩人分別是德國人和捷克人，已在25日搭機前往東京。至於台鐵車廂遭塗鴉、高雄捷運是否也是這兩人所為，尚待進一步追查確認。

警方說，兩名塗鴉客22日搭機入境準備犯案，25日離台。24日、25日兩天接連犯案不休息，24日凌晨先在北捷塗鴉，當天晚上在中捷尾軌兩截車廂噴上「STEB」、「HASH」字樣，立即再到高雄大寮、岡山捷運塗鴉，完成後25日凌晨北上，下午搭機離台。

他們3度以男扮女裝等方式變裝，警方從他們穿的鞋子、行李袋找出破綻，兩人在銀行換外幣時留下身分資料，全案得以偵破。檢察官將傳喚兩人到案，若不到案即發布通緝。

宜蘭縣街頭藝術協會創會理事長王捷民日前接受本報採訪時研判，應該是國外塗鴉客所為，對於案情得以迅速偵辦破，感到開心。

他表示，塗鴉文化分為2種，第一種塗鴉客在合法區域塗鴉，屬於街頭藝術；第二種專挑非法區域塗鴉，就算有合法區也不去。台灣人大多在合法區域塗鴉，所以他當下研判可能是外國人，尤其更可能就是歐洲人。

王捷民說，國外有些塗鴉客明知違法就是要去，以前紐約地鐵車廂經常被塗鴉，主管單位不會去清除，塗鴉就跟著列車到處跑，塗鴉客開心整座城市都看到他的名字，後來紐約加強管制，現在變少，但歐洲國家仍有人在列車塗鴉，這次兩名犯案者就是歐洲人。

捷運列車24日晚上停在台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母，經查是兩名歐洲塗鴉客所為。圖／中捷公司提供
捷運列車24日晚上停在台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母，經查是兩名歐洲塗鴉客所為。圖／中捷公司提供
捷運列車24日晚上停在台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母，經查是兩名歐洲塗鴉客所為。圖／民眾提供
捷運列車24日晚上停在台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母，經查是兩名歐洲塗鴉客所為。圖／民眾提供

台中捷運

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