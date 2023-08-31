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國際塗鴉客3捷運瘋狂犯案身影曝光 4天未見投宿上餐廳還6度變裝

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日警分局上午宣布偵破台北、台中、高雄捷運遭塗鴉案，從警方公布的兩名德國和捷克塗鴉客監視錄影畫家和足跡可知，他兩人刻意選夜間犯案，且在台灣不曾投宿旅店、吃餐廳，甚至單是在台中捷運犯案前後就曾6度變裝，手法可謂十分嚴謹。

警方說，德籍塗鴉客22歲、捷克籍20歲，他們24日下午搭高鐵到烏日後，先出站在高鐵站外圍道路、小巷到處逛，晚間持破壞剪破壞鐵絲網進到中捷尾軌，晚間8時52分塗鴉，9時6分完成，隨即逃逸。

兩人一路都是揹著大背包，沿途會走入陰暗處的樹林、草叢換裝，穿過西裝、運動服、男扮女的裙裝等，犯案後，兩人先到樹林裡換裝，再步行一段繞進小巷，並先後換搭計程車、客運，最後再又抵達高鐵站搭晚間10時20分的高鐵赴高雄犯案。

烏日偵查隊長詹前祈說，在台中的犯案期間，兩人不曾投宿旅店，或進到任何一家餐廳或是超商消費，破壞用的剪子、噴漆罐、變裝換下的衣服也都未丟棄，研判都回收裝進背包帶走。雖然兩人在四處逛，但也未停留稍作休息，體能和紀律都過人。

他說，警方為偵辦此案，總計動員400人次警力、過濾150組的鑑視錄影，逐步查到兩人的身影，即便是兩人變了6次裝，且趁夜間錄影不夠清，但仍從兩人穿的鞋子、行李袋和身型等找出破綻，才得以進一步迅速偵破，裝依毀損、違反違反大眾捷運法等罪嫌移送法辦。

兩名德國和捷克塗鴉客在台中捷運犯案後離去。圖／警方提供
兩名德國和捷克塗鴉客在台中捷運犯案後離去。圖／警方提供
警方查到的捷克籍塗鴉客身影。圖／警方提供
警方查到的捷克籍塗鴉客身影。圖／警方提供
警方查到的德國籍塗鴉客身影。圖／警方提供
警方查到的德國籍塗鴉客身影。圖／警方提供
兩名德國和捷克塗鴉客在台中捷運犯案前後曾6度變裝。圖／警方提供
兩名德國和捷克塗鴉客在台中捷運犯案前後曾6度變裝。圖／警方提供
兩名德國和捷克塗鴉客在台中捷運犯案前後曾6度變裝。圖／警方提供
兩名德國和捷克塗鴉客在台中捷運犯案前後曾6度變裝。圖／警方提供

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