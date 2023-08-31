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打詐反被詐！ NCC社群 遭詐騙帳號混入

聯合報／ 記者馬瑞璿林縉明／台北報導

NCC。圖／聯合報系資料照片
NCC。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）疫情期間成立的LINE OPENCHAT線上記者會專用社群，日前遭詐騙帳號入侵。由於ＮＣＣ是政府打詐國家隊一員，網路上流傳不少揶揄ＮＣＣ的哏圖。

對於被質疑重罰電信業者沒有落實ＫＹＣ（確認客戶身分），卻對自家的媒體LINE社群管理也沒做好控管，ＮＣＣ回應，「本案無涉ＮＣＣ電信ＫＹＣ指引，盼外界勿混淆」。

ＮＣＣ線上記者會專用社群進入前，都必須自報媒體與姓名，也有社群管理員進行管理。

對於為何會有詐騙帳號混入社群，ＮＣＣ坦言，群組有「偽冒記者身分加入社群及張貼疑似詐騙訊息」，詐騙帳號在凌晨時分加入，而負責人直至隔天工作日上班，才將詐騙帳號從群組中強制退出。

行政院長陳建仁日前稱，打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。民眾黨立委陳琬惠昨天引用警政署統計，今年七月投資型詐騙案件數高達一○四二件，是最常見的詐騙犯罪手法，比去年同期投資型詐騙案件數幾乎翻倍成長，批評政府打詐成效不彰。

詐騙 社群 記者會

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能靠政府打詐嗎？NCC媒體群組被詐騙帳號混入也分不清

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