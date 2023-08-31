謊稱仲介工作 詐上百移工逾百萬

陳男持手指虎至移工宿舍威嚇討取費用。記者黃子騰／翻攝 台籍菲律賓裔陳姓男子自稱菲國在台代表官，謊稱轉介工作騙菲籍移工繳交仲介費，還安排假面試，其菲籍陳姓妻子在菲國以仲介來台工作行騙，共向一二○人騙走一百多萬元。移民署專勤隊與警方查獲五人依詐欺、偽造文書罪送辦，檢方聲押禁見陳男獲准，陳女被菲國通緝。

據調查，六十一歲陳姓男子二○二○年起鎖定因新冠肺炎疫情想轉換雇主的菲律賓籍移工，保證協助錄取新工作，向每人收取三萬至三萬五千元，再安排同夥扮面試官面試，還以每張三千元代價幫移工偽造在職證明；有移工付不出錢來，陳男衝到對方宿舍持手指虎追討，拿短刀作勢砍人。

他的菲律賓籍陳姓妻子在菲國行騙，稱可仲介來台工作，向每人收取三萬至三萬五千元。一名在台菲籍移工今年初交錢面試之後都沒消息，見其他循正常管道同鄉紛紛找到工作，向移民署求助。

移民署新北市專勤隊、警方與馬尼拉經濟文化辦事處、菲律賓移工部調查，今年四月廿日在台北市一處夜市附近查獲陳男，搜出加裝金屬鉚釘的木製手指虎，他否認行騙，稱有仲介找工作。