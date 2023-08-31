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為了噪音刺殺鄰居 馬路攔警自首稱「我殺人了」

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北市萬華區昨天凌晨發生兇殺案，犯嫌在殺人後在馬路上攔下巡邏員警自首，警詢後被依殺人罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天凌晨發生兇殺案，犯嫌在殺人後在馬路上攔下巡邏員警自首，警詢後被依殺人罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

台北市李姓男子因噪音問題與鄰居許姓男子嫌隙，昨在公寓樓梯間衝突，李持蒙古刀刺殺許後攔下巡邏員警自首稱「我殺人了」，員警上樓發現許倒地，通報消防隊送醫不治，逮捕李依殺人罪移送，檢方命廿萬元交保。

警方調查，六十四歲李姓男子是計程車司機，與家人同住北市萬華區貴陽街某公寓，無業五十七歲許姓男子約兩年前搬到隔壁獨居，李認為半夜常聽到牆壁敲打聲，向許反映，鄰居常聽到雙方為此爭吵；本月十六日清晨李出門上班，在樓梯與許發生肢體衝突，互告傷害。

昨清晨六點多，李出門上班，又在樓梯間與許狹路相逢，兩人爆口角，李掏出蒙古刀刺殺，許身中六刀倒地，胸、腹部穿刺傷，鮮血直流。

李下樓到馬路，攔下騎機車巡邏經過的萬華警分局員警，稱「我殺人了」，員警見他拿染血蒙古刀，衣物全是血跡，上樓查看見許倒臥三、四樓梯間，已無生命跡象，通報消防隊送醫不治，上銬逮捕李。

李沒有刑案紀錄，稱許先拿棍棒攻擊，他才持刀反擊，為正當防衛，沒有要致人於死。警方在樓梯間發現一支木棍，與蒙古刀一併查扣，詢後將李依殺人罪移送。

台北市萬華區昨天凌晨發生兇殺案，犯嫌殺人後在馬路上攔下巡邏員警自首，警詢後被依殺人罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天凌晨發生兇殺案，犯嫌殺人後在馬路上攔下巡邏員警自首，警詢後被依殺人罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

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