男子攜同夥網路賣場公開販售摻毒品電子煙油 彰檢起訴4人

29歲周姓男子與同夥在台中市大里市租屋處設製毒工作室，在電子煙摻入第2級毒品四氫大麻酚、新興第3級毒品大麻素等，透過網路蝦皮賣場販售「菠蘿口味電子煙油」被檢警查獲，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例將周嫌等4人提起公訴。

彰化地檢署今年3月接獲情資，網路蝦皮賣場販售的「菠蘿口味電子煙油」含第3級毒品，即由檢察官黃淑媛指揮偵辦，召集新竹市警察局刑大、台北市政府警察局刑大、憲兵指揮部新竹憲兵隊及臺中憲兵隊組成專案小組深入追查。

檢警從3月至5月間陸續搜索周姓主嫌位於台中市大里區祥興路租屋處等5個地點，其中周男與同夥黃男、劉男共有3處製毒工作室，查扣含第3級、第2級毒品的電子煙油彈成品共302支、原料煙油共120瓶、含新興第3級毒品1-(氟苯基)哌嗪的毒咖啡包成品225.89公克、2級毒品大麻1162.44公克，及用於混入電子煙油的香料、色素、巧克力等原料、製毒工具燒杯、模具等，其中劉男還是職業軍人，周男並被聲押獲准。

檢方表示，查獲的電子煙油內主要成分是大麻二酚（CBD)，此成分雖非毒品，但周嫌等另又加入列管的新興第3級毒品大麻素，甚至部分電子煙彈內驗出第2級毒品四氫大麻酚（THC)，這些毒品成分易干擾人體中樞神經系統，會引起頭痛、暈眩、癲癇、焦慮、躁動、恐慌、困惑、多疑、失憶、精神錯亂、情緒和知覺改變，及昏迷等危險，甚至因而成癮而不自知，對身體健康危害甚鉅。

彰化地檢署依違反毒品危害防制條例罪嫌將周嫌等4人起訴，並聲請法院沒收扣案毒品及不法犯罪所得362萬多元，也呼籲大眾切勿使用安全有疑慮的電子煙，更勿在網路購買來路不明的電子煙油，以免因此施用毒品而不自知，而危害身體健康。

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