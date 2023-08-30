快訊

不只Lulu被安檢攔下！ 他攜「這一物」隨身上機 遭日本關西機場沒收

被扒衣狠踹摑掌…疑因一件不到500元吊帶褲起糾紛 女學生遭施暴畫面曝

男子攜同夥網路賣場公開販售摻毒品電子煙油 彰檢起訴4人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

29歲周姓男子與同夥在台中市大里市租屋處設製毒工作室，在電子煙摻入第2級毒品四氫大麻酚、新興第3級毒品大麻素等，透過網路蝦皮賣場販售「菠蘿口味電子煙油」被檢警查獲，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例將周嫌等4人提起公訴。

彰化地檢署今年3月接獲情資，網路蝦皮賣場販售的「菠蘿口味電子煙油」含第3級毒品，即由檢察官黃淑媛指揮偵辦，召集新竹市警察局刑大、台北市政府警察局刑大、憲兵指揮部新竹憲兵隊及臺中憲兵隊組成專案小組深入追查。

檢警從3月至5月間陸續搜索周姓主嫌位於台中市大里區祥興路租屋處等5個地點，其中周男與同夥黃男、劉男共有3處製毒工作室，查扣含第3級、第2級毒品的電子煙油彈成品共302支、原料煙油共120瓶、含新興第3級毒品1-(氟苯基)哌嗪的毒咖啡包成品225.89公克、2級毒品大麻1162.44公克，及用於混入電子煙油的香料、色素、巧克力等原料、製毒工具燒杯、模具等，其中劉男還是職業軍人，周男並被聲押獲准。

檢方表示，查獲的電子煙油內主要成分是大麻二酚（CBD)，此成分雖非毒品，但周嫌等另又加入列管的新興第3級毒品大麻素，甚至部分電子煙彈內驗出第2級毒品四氫大麻酚（THC)，這些毒品成分易干擾人體中樞神經系統，會引起頭痛、暈眩、癲癇、焦慮、躁動、恐慌、困惑、多疑、失憶、精神錯亂、情緒和知覺改變，及昏迷等危險，甚至因而成癮而不自知，對身體健康危害甚鉅。

彰化地檢署依違反毒品危害防制條例罪嫌將周嫌等4人起訴，並聲請法院沒收扣案毒品及不法犯罪所得362萬多元，也呼籲大眾切勿使用安全有疑慮的電子煙，更勿在網路購買來路不明的電子煙油，以免因此施用毒品而不自知，而危害身體健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化地檢署指揮偵辦查獲製毒工作室，將大麻素等毒品摻入電子煙油，並透過網路蝦皮賣場販售。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮偵辦查獲製毒工作室，將大麻素等毒品摻入電子煙油，並透過網路蝦皮賣場販售。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮偵辦查獲製毒工作室，將大麻素等毒品摻入電子煙油，並透過網路蝦皮賣場販售。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮偵辦查獲製毒工作室，將大麻素等毒品摻入電子煙油，並透過網路蝦皮賣場販售。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮偵辦查獲製毒工作室，將大麻素等毒品摻入電子煙油，並透過網路蝦皮賣場販售。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮偵辦查獲製毒工作室，將大麻素等毒品摻入電子煙油，並透過網路蝦皮賣場販售。圖／彰化地檢署提供

毒品 大麻 彰化 反毒 軍人

延伸閱讀

加入多種毒品製作電子菸油彈 彰檢破獲販毒集團

高雄男連闖紅燈遇警緊張 假意抽菸卻令他露餡

酒後找姊訴苦竟在大街尖叫 新北女包包內暗藏菜刀遭逮

影／航警查獲外籍運毒犯 換裝先抓接機者再逮上游共犯

相關新聞

萬華凶殺案！運將不滿鄰居製造噪音 抄蒙古刀在門口把他砍死

台北市萬華區今天發生兇殺案，李姓男子因不滿鄰居許姓男子多年來製造噪音妨害安寧，今天凌晨出門上班在公寓樓梯間跟許男狹路相逢...

男子攜同夥網路賣場公開販售摻毒品電子煙油 彰檢起訴4人

29歲周姓男子與同夥在台中市大里市租屋處設製毒工作室，在電子煙摻入第2級毒品四氫大麻酚、新興第3級毒品大麻素等，透過網路...

影／高雄越南女移工命案 涉案男友疑感情糾紛動殺機

高雄市鳳山區越南女移工命案，今天下午警方在遍尋涉案的死者男友阮姓男子，在鳳山溪畔博愛橋下發現阮男。當時阮躲在橋縫平台，已...

兩男誤入詐團求職陷阱遭毆 囚禁月餘還因人頭帳戶遭辦

苗栗、台中兩名20多歲男子，去年4月看到網路求職廣告，南下高雄求職，卻誤入陷阱遭27歲高雄市許姓角頭與同夥囚禁鳳山租屋處...

影／桃園7旬婦違規過馬路走到曳引車頭下 車一起步她慘遭輾斃

桃園市蘆竹區今上午發生一起死亡車禍，一輛曳引車行經南山路1段1號前，疑因視線死角撞上一名違規穿越馬路的71歲婦人，右前輪...

躲橋下兩天...高雄鳳山越南女移工命案 凶手抓到了！

高雄市鳳山區8月28日發生越南女移工遭刺殺命案，警方今天下午在鳳山區博愛橋下，逮捕涉案的阮姓越南移工。他因人生地不熟，躲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦