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影／高雄越南女移工命案 涉案男友疑感情糾紛動殺機

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區越南移工命案，今天下午警方在遍尋涉案的死者男友阮姓男子，在鳳山溪畔博愛橋下發現阮男。當時阮躲在橋縫平台，已近2天沒進食，承認殺害女友，全案依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，越南籍的阮姓男子（26歲）與同國籍的阮姓女友（22歲），去年8月經仲介來台，分別在屏東、高雄工作，8月28日下午阮男到高雄找女友，投宿鳳山區錦田路某旅社，但是，到晚間9時許，2人卻在旅社前爭吵，不久，阮男持水果刀，涉嫌刺殺阮女胸部、頭部和手腳後，丟下放在旅社門口的機車，拔腿逃逸。

警方據報到場，將傷重的阮女送往國軍高雄總醫院急救，延醫至隔天凌晨零時44分不治。經法醫相驗，認為致命傷是胸口2刀，深及肺部。

警方組成專案小組追查阮男去向，認為他無交通工具又沒未使用手機，對高雄人生地不熟，應該躲不了，警方沿途調閱相關監錄系統，追查阮男行蹤，發覺他涉案後跑到鳳山溪畔便消失無蹤，仍派員沿溪尋找阮男下落。

據悉，疑有民眾發現有陌生人出入鳳山區博愛路博愛橋鳳山溪，向警方反映，加上昨天鳳山下大雨，鳳山溪水流暴漲，警方沿溪岸搜尋，包括溪床、涵洞、管路一一巡查，今天下午動員大批警力，才發現阮姓男子躲藏在博愛橋下的管路平台。

當時阮男打赤膊僅穿內褲，一身泥土，相當狼狽，他自橋縫平台跳下河床，立即被員警圍上逮捕。

據了解，阮男曾因女友和他人出外喝酒，打電話又沒接，便懷疑女友移情別戀，到高雄找阮女，2人因此在旅社前發生爭吵，阮男才持水果刀，涉嫌刺殺女友致死，警方依殺人罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

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越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子涉嫌殺害女友後，躲到橋縫下，今天下午被捕。記者林保光／翻攝

女友 殺人 越南 移工 命案

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