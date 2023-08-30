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兩男誤入詐團求職陷阱遭毆 囚禁月餘還因人頭帳戶遭辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

苗栗、台中兩名20多歲男子，去年4月看到網路求職廣告，南下高雄求職，卻誤入陷阱遭27歲高雄市許姓角頭與同夥囚禁鳳山租屋處毆打，逼交身上銀行帳戶及手機，一個月後帳戶被警示才釋放，刑事局偵九大隊偵辦，從去年底到今年8月初，陸續逮捕許嫌等26人，並依詐欺洗錢、組織等罪嫌送辦。

刑事局分析假投資詐欺案件，發現境外機房在Line等社群軟體，以美女正妹照片的假帳號吸引被害人，熟識後再介紹詐團假冒的金融機構經理及金融機構客服，引導民眾下載詐騙APP假投資詐財。

警方追查過程，發現許姓角頭和境外機房分工合作，成立詐欺水房配合境外機房進行洗錢，他出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，再找車手提領贓款，贓款層層轉入水房，每名車手提領一次就有1千元報酬，24歲曾姓男子負責轉帳工作，許、曾兩人共同指揮車手作案。

警方陸續發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，並查扣改造槍械1把、存摺及提款卡1批。

警方清查，至少15人被詐騙匯款，財損超過千萬元，許姓角頭與同夥的不法獲利約百萬元，被囚禁交出帳戶的兩名男子，也因人頭帳戶緣故，同樣以詐欺及洗錢等罪移送地檢署偵辦。

許姓角頭（中）在高雄遭警方逮捕，警方查扣一把改造手槍。記者廖炳棋/翻攝
許姓角頭（中）在高雄遭警方逮捕，警方查扣一把改造手槍。記者廖炳棋/翻攝
許姓角頭（中）在高雄遭警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
許姓角頭（中）在高雄遭警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
詐團境外機房以美女照片設立社群假帳號，吸引民眾假投資真詐財。記者廖炳棋/翻攝
詐團境外機房以美女照片設立社群假帳號，吸引民眾假投資真詐財。記者廖炳棋/翻攝

角頭 詐欺 車手 詐騙 求職 正妹 洗錢 社群

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