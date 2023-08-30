自稱菲律賓在台代表官 假面試詐騙上百同鄉吸金百萬

黑心仲介坑害同鄉！持有台灣身分證的61歲菲律賓裔陳姓男子，以保證轉介工作為餌，誘騙菲籍同鄉與假面試官面試賺傭金，若有人未繳傭金還遭陳男持手指虎等凶器威脅。許多菲籍移工繳錢後卻苦等不到工作才知遭騙。移民署新北市專勤隊獲報展開偵辦，逮捕陳男及4名同夥，初估有上百人受害，不法所得破百萬。

據了解，61歲菲律賓裔陳姓男子，並非合法仲介，卻對外自稱是菲律賓在台「代表官」，2020年開始由妻子陳女在菲律賓擔任牛頭，居間與菲籍移工牽線，自己則在台灣掌控，鎖定來台工作後因遇到新冠疫情，想要轉換雇主的移工，以保證成功錄取新工作為由吸引移工，當被害人遭騙上當後，陳男則安排假面試官面試並索取傭金。

許多菲律賓籍移工不疑有他，將辛苦賺來的積蓄3萬至3萬5千元交給陳男。其中1名菲籍移工小美交錢後，見其他循正常管道之同鄉紛紛取得工作，自己面試後卻毫無消息，才知遭騙立即向移民署求助。

移民署新北市專勤隊獲報後，與林口分局及屏東枋寮分局成立專案小組展開偵辦，警方調查發現，陳男除了收取非法仲介費，安排假面試官詐財外，還以每張3千元代價幫移工偽造在職證明。另外對於未繳代辦費的移工，陳男還持手指虎衝到宿舍，對移工叫囂威嚇，甚至亮出小刀作勢欲砍人。

專案小組見蒐證完全，日前至台北市通化夜市附近逮捕陳姓主嫌，並循線逮捕另外4名同夥。警方追查發現，陳男妻子在菲律賓因涉非法招募及詐欺案件，現遭當地司法單位通緝中，而陳男在台灣誘騙共40多名移工、菲律賓境內則高達80人，不法所得逾百萬元。專案小組詢後依詐欺、偽造文書罪將陳男等5人移送新北地方檢察署偵辦，其中陳男更被羈押禁見。