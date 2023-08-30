影／走私快艇半沉...澎湖海域赫見「大飛」漂流 海巡拖回招領

澎湖海域27日出現一艘俗稱「大飛」的走私快艇，船隻呈現半沉狀態，僅露出船首在海上漂流，路過的海釣船發現後通報「118」，澎湖海巡隊擔心影響航安，花費6小時將這艘快艇拖回馬公隊部碼頭，昨晚找吊車把快艇吊起，放在隊部後方空地，將公告6個月辦理認領。

澎湖海巡隊說，這艘無名快沉沒在外垵西南7浬處，船身總長約逾10米，浮在水面船首部分約5米，配備四部舷外機，右舷乾舷及左舷水下船底有些微受損，船艙內未發現其他可疑物品。

有漁民說，這艘快艇船身沒有表示船名，船後總共裝了4個船外機，引擎馬力估計有1200匹以上，最高航速可達60節，換算時速超過100公里；類似規格的快艇因為速度快、馬力足，經常被私梟用來走私物品，香港黑話稱呼這類走私用的馬達快艇為「大飛」。

澎湖海巡隊表示，這艘快艇船身僅些微受損，沒有破洞，但因颱風將近，為避免該船造成損害，昨晚已委商將該快艇拖吊上岸，將公告6個月辦理認領及後續處理。海巡人員說，這艘快艇有可能在準備走私過程中因不明原因進水，才被棄船在海上漂流，招領應該沒人敢來領。