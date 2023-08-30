加入多種毒品製作電子菸油彈 彰檢破獲販毒集團

彰化地檢署宣布破獲電子菸販毒集團；檢方指出，周男等人在製作電子菸油彈時，加入大麻等多種毒品，然後在網路賣給不知情的民眾，檢警逮捕周男及黃男，依販賣毒品等罪起訴。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞指出，今年3月接獲情資，指有人在網路拍賣販售的「菠蘿口味電子菸油」，含有毒品成分，地檢署檢察官黃淑媛率領新竹市警察局刑警大隊等單位進行偵辦。

檢警查出周男、黃男及劉男等人在台中市大里區等地設製毒工作室，出動大批人馬前往查緝，除逮捕周男、黃男外，另查扣含毒品成分的電子菸油彈成品302支、原料菸油120瓶、大麻約1162公克，以及用來混入電子菸油的香料、色素、巧克力等原料。

檢方指出，周男等人組成的販毒集團製作電子菸彈時，隨意混雜各種毒品，然後在網路上販售給不知情的民眾，民眾使用後，容易引起頭痛、暈眩及焦慮，甚至因而成癮而不自知，對身體健康危害甚鉅，不法犯罪所得總計新台幣362萬5000元，其中周男遭檢方聲押獲准。

周男等人遭檢方依製造、販賣、持有毒品等罪提起公訴，檢方另追查有無其他成員在逃。

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