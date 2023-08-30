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影／雲林工人廢棄四合院藏MP9 台中警抓4把槍187發子彈
台中市第二警分局在今年6月間查獲許姓男子持有改造手槍，經溯源追查，發現李姓、許姓工人是槍支上手，警方近日搜索，但查無槍支，經帶回二人突破心房後，在其中一人的老家附近廢棄四合院草叢，查獲4把長短槍、187發子彈，檢方訊後命以10萬至15萬元交保。
台中市第二警分局在今年6月間，偵辦許姓男子持有2把改造手槍，經溯源後發現，擔任工人的李姓（38歲）、許姓男子（20歲）是槍支上手，經報請雲林地檢署指揮後，24日持拘票、搜索票前往搜索，帶回李、許二人，但當時查無槍支。
經警方帶回二人隔離偵訊後，利用偵訊技巧，突破心房，查出槍支被藏放在雲林一處廢棄四合院的草叢內。
警方循線前往查緝，順利在兩嫌指述的草叢地點，發現黑包背包與手提袋，裡面裝有MP9衝鋒槍1支、短槍仿貝瑞塔手槍1支、仿金牛座JP915手槍1支、掌心雷手槍1支、長槍子彈30顆、短槍子彈157顆、槍枝零組件1批、手機1支等證物。
其中查扣MP9衝鋒槍，為瑞士生產戰術型微型衝鋒槍，可藏匿性、機動性、準確性均有較高評價，二人藏放槍彈數量，儼然為一個小型軍火庫。
全案警詢後依槍砲罪移送雲林地檢署偵辦，檢方訊後命李以15萬元、許10萬元交保候傳。
第二警分局表示，明年初大選，為先期淨化選前治安，除落實勤業務推動及各項治安重點工作，置重點於防制幫派組合介入選舉、嚴密查緝各式非法槍彈、儘速偵破重大刑案，確保選前治安平穩為首要任務。
另外民眾若有相關持有或製造槍械的情資，歡迎盡速與警察機關、司法調查單位舉報，順利查緝後不僅能領取檢舉獎金，也能遏止黑槍流入市面，以維護市民安全及社會治安平穩。
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