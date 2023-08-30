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高雄男連闖紅燈遇警緊張 假意抽菸卻令他露餡

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄簡姓男子騎機車飛速連闖紅燈，經巡邏員警攔車取締，他假意要抽菸，員警卻發覺菸盒中露出夾鏈袋，他突然起身要逃，員警立刻壓制他，在菸盒裡搜出毒品，將他移送法辦。

據了解，8月28日晚間10時許，簡姓男子（50歲）騎車經過鳳山區過埤路，員警發現他連闖紅燈，趕上攔下他，便見他神色緊張。他翻取褲子口袋卻掉落菸盒，他假意稱要抽菸，連忙撿菸盒，卻又遮遮掩掩，令員警起疑。

員警問他裡面是不是有違禁品，他稱要抽菸，員警見他打開菸盒，卻露出夾鏈袋，他起身拔腿要逃，員警立即撲上壓制他，果然在菸盒裡查獲夾鏈袋裡裝些許安非他命，立刻逮捕他，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

簡姓男子（左二）涉嫌持有毒品被捕。記者林保光／翻攝
簡姓男子（左二）涉嫌持有毒品被捕。記者林保光／翻攝

抽菸 毒品 反毒

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