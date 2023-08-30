高雄毒蟲躲數日家也歸不得 從「他」眼前飄過終結逃亡

高雄50歲林姓男子前天下午1時許，騎車途經楠梓區益群路時，遭路過員警發現，林正是橋頭地檢署發布通緝的毒犯，尤其，員警多次到林家訪視無果，沒想到，當下林竟從眼前經過，隨即不動聲色暗中尾隨，待林停車購物，大批員警上前逮人，詢後依法解送他橋檢歸案。

「林男不斷更換藏匿地點。」楠梓分局指出，林男疑似自知遭通緝，近期居無定所，逃避員警查緝，由於他不僅是橋檢所發布的毒品通緝犯，更是轄內治安顧慮人口，因此，在地員警對林男相當熟悉。

而前天巡邏警一發現林男蹤跡後，員警便不動聲色暗中尾隨，同時通報線上警網協助圍捕，趁林男於楠梓區藍田路與大學七街路口停車欲進入商店購物時，見時機成熟，一擁而上直接壓制，讓林男順利落網。

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