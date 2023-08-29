影／航警查獲外籍運毒犯 換裝先抓接機者再逮上游共犯

隨著國境解封旅客數大增，海關及航警局也查獲多起旅客夾帶毒品闖關案，今年2月至6月間，就破獲多起外籍人士夾藏海洛英及大麻等毒品之案件，總計市值高達新台幣千萬元。航警表示，所有犯嫌偵訊後皆以違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦，並陸續於8月起訴。

關務署台北關及航警局安檢大隊今年2月執行旅客托運行李X光儀檢時，發現一件自柬埔寨金邊抵台的行李之X光顯像有異，隨後鎖定領取該行李的30多歲土耳其籍男子，待其通關時於以攔查，當場在行李箱內的筆記型電腦包起出2.319公斤的一級毒品海洛英。

這名夾帶海洛英闖關的土耳其男子向警方表示，販毒集團全程透過手機遙控他入境流程。警方研判，販毒集團成員會在入境大廳接應，而且已從柬埔寨當地上手提供的資訊，鎖定藏毒的土耳其男子之外貌、衣著及特徵進行辨認，專案小組人員特別喬裝打扮，等到在台接應的廖男上前攀談時予以逮捕，後續也循線在新北地區逮捕共犯到案。

據了解，販毒集團還故意以土耳其文對這名運送者下達換錢、視訊通話等指令，以規避警方查緝，並確保是指定的運送者。負責接送的廖男並不認識運送者，雙方唯有依照線上指定方式聯繫才能順利接洽，犯案手法相當縝密。

航警局指出，近來發現不少台灣販毒集團，透過外國人頭尋找經濟狀況不佳的外籍人士運毒來台，依照運送毒品重量，再以分階段付款方式，提供新台幣10萬元至20萬元不等的代價，這些被稱為「交通」的運送者，往往自稱不知情，或以為相關毒品在台灣是合法的，最後都遭到警方逮捕。

警方表示，專案小組成員還陸續偵破加拿大籍越南裔女犯嫌，將10公斤大麻分裝成18個真空包再夾藏於行李箱內；還有加拿大籍情侶檔，明目張膽以6個行李箱裝載走私52公斤大麻入境，所幸及時截毒於關口。航警也呼籲民眾切勿幫他人攜帶行李出入境，以免誤觸法網。

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