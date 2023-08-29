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酒後找姊訴苦竟在大街尖叫 新北女包包內暗藏菜刀遭逮
新北市一名女子心情不好，前天帶著菜刀至新店找姊姊訴苦，卻突然情緒激動，跑到路邊吼叫，姊姊焦急報警。新店警趕抵見許女有自傷之虞，對她實施管束。不料也喝酒的姊姊見狀也情緒失控，一同被帶回警局，警方在許女背包查獲菜刀及安非他命吸食器，詢後依毒品及社維法函送。
據了解，該女子因與他人發生糾紛致心情不好，前天下午喝酒後在背包內放一把菜刀，前往新店區找姊姊訴苦。姊妹倆聊天時，許女卻突然情緒激動，隨即跑出馬路邊大吼大叫，姊姊報警求助。
新店警方獲報到場，見該女子有自傷之虞，立即對她實施管束。此時在旁的姊姊疑似因喝過酒，見妹妹被警方逮捕也情緒激動，警方只好將姊妹倆一同帶回警局管束。隨後警方在該女子包包內查獲一把菜刀及安非他命吸食器，詢後依毒品、社維法函送偵辦。
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